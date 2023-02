Debatten rundt satsing på jenter som vil spille ishockey har pågått den siste tiden. Nå lanserer trøndersk hockey et nytt akademi for både jenter og gutter. Her er trøndersk hockey representert ved tre styreleder: Espen Refseth i Norges Ishockeyforbund Region Midt, Olav Imset Lien i Nidaros Junior og Frode Storesund i Nidaros Hockey.