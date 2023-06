Derfor storspilte Casper Ruud før French Open-finalen: – Jeg var ikke noe nervøs

PARIS (VG) Casper Ruud (24) knuste Alexander Zverev (26) i French Open-semifinalen og møter tennislegenden Novak Djokovic (36) i finalen søndag. Nå røper han suksessoppskriften.

NY GRAND SLAM-FINALE: Casper Ruud etter at han slo Alexander Zverev i semifinalen i French Open fredag kveld. Vis mer





Ruud forteller til den norske pressen i Paris at han viste sin beste versjon av seg selv mot den tyske 26-åringen. Han begrunner praktkampen med at han så på det hele som en treningskamp.

– Grunnen til at jeg kanskje klarte det i dag var at jeg tenkte «OK, jeg er i semifinalen. Taper jeg, er det kjipt, men jeg har hatt to gode uker her uansett. Jeg skal bare prøve å tenke at «Sascha» «Sascha»Alexander Zverevs kallenavn. og jeg har en treningsmatch, og så skal jeg gi alt og ikke tenke for mye», sier Casper Ruud på pressekonferansen etter semifinalen.

NØKKELEN: Casper Ruud forklarte pressen at han senket skuldrene i French Open-semifinalen mot Alexander Zverev.

Nå håper 24-åringen fra Snarøya å gjenskape grepet i søndagens finale - når han kan ta sin første Grand Slam-tittel. Han mener nemlig at han ikke kjente på særlig press i semifinalen fredag.

– Det funket bra, og jeg skal nok prøve å tenke litt i samme baner på søndag. Jeg var faktisk veldig lite nervøs i dag, jeg følte ikke særlig press eller nerver bortsett fra da jeg skulle serve for matchen. Jeg var ikke noe nervøs før kampen eller da den startet, så det spørs om det ikke blir noe lignende på søndag.

Når Ruud igjen entrer Philippe Chatrier i sin andre French Open-finale søndag, er det verdensstjernen Novak Djokovic som er motstander. I fjor var en enda vanskeligere oppgave: gruskongen Rafael Nadal.

Dersom Djokovic slår Ruud, blir serberen tidenes mestvinnende Grand Slam-vinner på herresiden. 36-åringen kan ta sin 23. tittel og dermed passere Rafael Nadal. Ruud mener det er klart mer press på serberen på søndag.

– Jeg har ikke slått ham før, han tenker nok at han er favoritt. Det er mest press for hans del. Jeg skal prøve å nyte kampen, men om jeg ikke tar mitt beste nivå blir det nok tøft mot ham. Jeg skal prøve å gjøre som i dag, gi alt på hvert poeng og se om jeg kan bite bedre fra meg i år enn i fjor, sier Ruud til VG.

RUUDS NESTE OPPGAVE: Tennislegenden Novak Djokovic kan bli historisk om han slår Casper Ruud i French Open-finalen søndag. Casper Ruud kan på sin side ta sin første Grand Slam-tittel.

Alexander Zverev var svært skuffet da han møtte pressen fredag kveld, men han la ydmykt til at han tapte for en bedre tennisspiller etter 6–3, 6–4, 6–0.

– For å være ærlig, det kunne ikke vært bedre for Casper. Novak er en av de beste spillerne i verden, det er det ingen tvil om, men når du jakter å bli historisk så kommer det ekstra press, sier Zverev til VG.

TAKK FOR KAMPEN: Alexander Zverev (t.h.) var veldig skuffet etter tapet mot Casper Ruud.

Han drar frem US Open-finalen hvor Djokovic tapte mot Daniil Medvedev i 2021, etter at serberen slo Zverev i semifinalen. Før søndagens finale har både Nadal og Djokovic 22 Grand Slam-titler.

– Vi er mennesker, Novak er et menneske. Vi kjenner det alle sammen. Så for Casper er dette det beste scenariet, sier Zverev til VG.

Ruud har møtt Djokovic fire ganger, men aldri i en Grand Slam-turnering. Ruud har aldri tatt ett sett mot den serbiske tennislegenden.

Søndag er tredje gang Ruud står i en finale, han tapte mot Rafael Nadal i Paris i fjor, og mot Carlos Alcaraz i US Open i september.

– Kanskje alle gode ting er tre for meg, sa Ruud etter seieren over Zverev fredag kveld.