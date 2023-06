Bernt Hulsker med ny jobb

Torsdag dukket Bernt Hulsker opp på Ullevaal stadion i forbindelse med Norges landslagssamling. Nå bekrefter Aller Media at Hulsker skal jobbe for dem.

PÅ JOBB: Bernt Hulsker på tribunen på Ullevaal stadion torsdag.





– Bernt Hulsker skal være gjest for oss i fotballsendingen som kommer nå, sier Tellef Dahll, programsjef for Aller Media, til VG.

Hulsker er hentet inn for å sitte i Dagbladets studio under Norges landskamper mot Skottland og Kypros.

Dahll avkrefter at Hulsker var på Ullevaal på jobb for dem i dag, torsdag. Hulsker selv ville ikke kommentere saken da VG spurte ham, men sier følgende til sin nye arbeidsgiver:

– Jeg er ydmyk for denne muligheten og jeg gleder meg veldig. Det er gøy å se hva Dagbladet TV-sporten har fått til, og jeg håper jeg kan bidra.

Hulsker var tidligere ansatt som programleder i VGTV. I mai 2022 avsluttet han og VGTV samarbeidet, etter at han på et utsatt VGTV-julebord ble anmeldt for hatefulle ytringer mot en vekter på utestedet Syng Mer.

I oktober i fjor ble han dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer. Den tidligere fotballproffen nektet straffskyld for ytringene.

På spørsmål om hvordan Aller Media har tatt stilling til bakgrunnen, svarer Dahll dette:

– Det vi tenker er at Bernt har tatt sin straff og unnskyldt seg på en måte som vi tror på, og vi tror på å gi folk en ny sjanse, så derfor velger vi å bruke ham nå, siden han har gjort opp for seg.