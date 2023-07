Kolstad-sjefen lånte penger av foreldrene for å sikre overskudd til klubben

Denne uken ble det kjent at stjerneprosjektet i Kolstad Håndball ikke har fått inn nok penger – og vil kutte i spillernes lønninger. Også før jul ble det tatt et spesielt grep for å bedre økonomien.

ØKT BUDSJETT: Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen og resten av administrasjonen har jobbet på spreng for å øke Kolstads inntekter før høstens storsatsing med spill i Champions League. Vis mer

– Dette er ikke noe vi har flagget utad ennå, men det er ingen hemmelighet, heller, sier Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen.

Rundt nyttår tok han, på vegne av den hardtsatsende klubben, opp et lån på to millioner – av et selskap som hans egne foreldre står bak.

– Da jeg så at det var krevende økonomisk før jul, valgte jeg å spørre mine foreldre om et ansvarlig lån både for å sikre likviditeten i klubben og for å unngå å havne i rød sone, forklarer Sivertsen.

Å havne i såkalt rød sone handler om at Håndballforbundet har visse krav til at alle klubber som skal spille i eliteserien. Blant annet må de ha positiv egenkapital positiv egenkapitalEgenkapitalen er verdien av alle eiendeler minus all gjeld. Positiv egenkapital betyr at dine samlede verdier og inntekter er større enn gjelden og utgiftene. Eller enklere sagt - at du tjener mer enn du bruker.. Har de ikke det, havner de i rød sone.

– Jeg er utrolig takknemlig for at de ville stille opp. Med de to millionene havnet vi på positiv side, sier Sivertsen.

Om en klubb er i rød sone over tid, kan de trekkes i poeng eller miste plassen i eliteserien.

Og allerede før jul i fjor var det begynt å danne seg et bilde av at Kolstad – som på kort tid har blitt håndballklubben i Norge som tjener mest – kunne gå i underskudd.

HÆRFØREREN: Sander Sagosen var den viktigste signeringen for Kolstad. Vis mer

Denne uken ble det kjent at Kolstad langt på nær har klart å få inn sponsorinntektene de har budsjettert med for det kommende året.

Spillere som tjener over 700.000 kroner i året har derfor blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent det første året, og 20 prosent det neste året, ifølge TV 2 og Adressa.

For klubbens nye stjerner, som Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød, kommer beskjeden før de engang har startet å trene med klubben.

Det er nå rundt halvannet år siden Kolstad offentliggjorde at de var i gang med en storstilt satsing som norsk herrehåndball ikke har sett maken til.

Den da umeritterte trondheimsklubben skulle hente hjem verdensklassespillere – og øke budsjettet fra fem millioner til opp mot hele 80 millioner kroner. Alt med mål om å vinne Champions League. Rema 1000 kom inn som tungtsatsende hovedsponsor.

Satsingen skal etter planen starte for fullt til høsten. Da er alle stjernene på plass og klubben skal for første gang spille Champions League.

PROFIL: Magnus Abelvik Rød regnes av mange som en av verdens beste høyrebacker. Han kommer fra spill i Tyskland. Vis mer

Men ifølge den daglige lederen har den økonomiske situasjonen i Norge og Europa gjort sponsormarkedet vanskeligere. Selv om de har greid å mangedoble inntektene, er det ikke nok siden utgiftene har økt tilsvarende.

Og Sivertsen så seg altså også nødt til å låne fra foreldrene sine.

– Lånet fra mine foreldre fungerer sånn at det vil ikke bli betalt tilbake før vi har positiv egenkapital. Det håper vi at vi har før utgangen av 2023, men det har ikke vært noe krav eller forventning fra foreldrene mine. De ville heller ikke ha noen renter på lånet, og det synes jeg er utrolig raust av dem, sier han.

Klubben har økt omsetningen fra 14 millioner i 2021 til 40 millioner i 2022. For inneværende år har de budsjettert mer litt mer enn 80 millioner kroner.

– Satsingen vår de siste to årene ligner på mange måter en gründervirksomhet. Vi har også vært ærlige fra dag én på at det finnes ingen rike onkler eller garantier for denne satsingen, sier Sivertsen.

Christian Sørensen, organisasjonskonsulent i Håndballforbundet, sier at det ikke er så uvanlig at klubber drives delvis på lån. Men det er ikke noe de ønsker.

– Uten å bli for teknisk, havner klubbene da alltid i såkalt gul sone. Vi har en litt løs ordlyd om at de da skal jobbe for å forbedre seg. Vi ønsker at de skal over i grønn sone på sikt (den beste). Men ikke innen en viss tidsfrist. Det vi er opptatt av er fremgang.

Lånet er med andre ord grunnen til at Kolstad er plassert i gul sone før den kommende sesongen – etter ti sesonger i grønn sone. Dette skjedde før den nå enda mer pressede økonomiske situasjonen i klubben ble kjent.

– Jeg kjenner ikke til den situasjonen utover det jeg har lest i media, men det jeg tenker er at nå tar de jo grep. Det verste er hvis slikt oppdages for sent. Vi forholder oss uansett ikke til annet enn regnskapstall, sier Sørensen.

Sivertsen understreker at nedbetalingen av lånet ikke har vært med på å føre til at lønningene nå må kuttes. Det er hovedsakelig de manglende sponsorinntektene som er grunnen til det.

GOD START: Kolstad vant både eliteserien, cupen og sluttspillet for første gang i sesongen som var. Tidligere landslagstrener Christian Berge er lagets nye trener. Vis mer

Men hvorvidt den økonomiske situasjonen i Kolstad kan komme til å påvirke den sportslige satsingen, fremstår akkurat nå som uavklart.

Slik VG forstår det, har flertallet av spillerne det gjelder ennå ikke sagt om de vil godta lønnskuttet. Det foregår fortsatt møteaktivitet og spillerne får hjelp av jurister fra fagforbundet NISO.

Kolstad har selv bekreftet at å ikke betale ut avtalt lønn kan regnes som et kontraktsbrudd. Det betyr i ytterste konsekvens at kontrakter kan termineres og spillere dra videre.

Sivertsen sier at dialogen med spillerne fortsetter i dagene som kommer.

– Vi håper at dette er noe vi kommer til å lande i løpet av neste uke, sier Kolstads daglige leder.