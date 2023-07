Kristoff skuffet etter Wærenskjolds drømmeopptrekk: – Idiotisk feil

NOGARO (VG) Søren Wærenskjold (23) gikk i bakken på racerbanen etter et sterkt forarbeid for Alexander Kristoff (35). Men den norske spurteren var sjanseløs mot belgiske Jasper Philipsen.







04.07.2023 17:47 Oppdatert 04.07.2023 18:48

På de to siste kilometerne i den nervepirrende massespurten på motorsportbanen Paul Armagnoc havnet flere ryttere i bakken – blant annet Uno-X’ Søren Wærenskjold.

Det så lenge lyst ut for det norske laget etter Wærenskjolds sterke opptrekk for Alexander Kristoff, men til slutt raknet det for sistnevnte.

– Søren går litt tidlig. Men når han sitter med beina han gjør, så holder han helt til Kristoff skal åpne spurten sin. Den gavepakken han får, den må de ta vare på, for den vokser ikke på trær. Jeg synes det er riktig at de smeller til, er dommen til TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Jeg skulle gjerne sett med de beina til Wærenskjold at det var han som spurtet i dag, fortsetter mannen som tok ti individuelle etappeseire i Tour de France.

I BAKKEN: Uno-X-rytter Søren Wærenskjold ble presset til siden og veltet etter et bunnsolid forarbeid til Alexander Kristoff.

– Hushovd sier at du bør utnytte et sånt opptrekk. Var det ikke helt optimalt, Alexander Kristoff?

– Ikke for min del. Dagens spurter går såpass fort at når du sitter i annenposisjon så koster det ganske mye. For min del ble det litt for fremskutt med tanke på dagens spurter. Hadde farten vært tre-fire kilometer lavere, så hadde det nok vært ganske optimalt. Dagens spurter går såpass raskt at du ikke klarer å være lenge i front, sier Kristoff til VG.

– Mener du fortsatt at det var riktig at du spurtet i dag, eller burde det vært Wærenskjold?

– Jeg følte meg ganske bra. Vi sitter godt posisjonert og jeg har egentlig gode bein. Men igjen, det koster mye når vi kommer så tidlig i front, svarer spurteren som har fire etappeseire i Tour de France.

Sportsdirektør Gabriel Rasch brukte ordet «verdensklasse» om opptrekket til Wærenskjold tirsdag kveld.

– Når du bruker et sånt ord: Er det ikke da litt skuffende med en 7. plass?

– Det er ikke skuffende sånn sett. Alexander starter kanskje litt sent, men det er han som spurter og ikke jeg. Da er de andre litt raskere og kommer forbi, sier Rasch til VG.

– Om man skal være etterpåklok: Burde dere latt Søren spurte i stedet?

– For at jeg skal være etterpåklok, så skal se videoen nøye og analysere det. Det blir for dumt å kommentere det uten at jeg har sett det skikkelig.

Belgiske Jasper Philipsen fulgte opp mandagens etappeseier med nok en triumf, og vant igjen foran Caleb Ewan og Phil Bauhaus. Kristoff endte på 7.-plass.

Wærenskjold forteller at det har gått bra etter fallet på oppløpet.

– Det går bra. Kallenavnet mitt har blitt «Flodhesten fra Mandal», så jeg tåler en trøkk, sier Wærenskjold.

– Vi var litt langt bak. Jeg visste jeg måtte få ham (Kristoff) frem. Jeg klarte det, men det er synd at det ikke gikk.

Han får spørsmålet om det var han selv som burde ha spurtet på oppløpet.

– Jeg vet da faen. Jeg vet ikke. Jeg var rimelig sliten, så det er sikkert derfor jeg klarte å tryne også. Det er en idiotisk feil. Nå må jeg må inn å lappe meg sammen, sier han.

Belgiske Philipsen var også best på årets første massespurt inn til Bayonne på mandagens etappe. Kristoff og Wærenskjold måtte nøye seg med 14.- og 15.-plass, og like etter målgang førstnevnte kalt «idiot».