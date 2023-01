Sportens humorspalte: Hole in one

Her er Arne Holes ukentlige skråblikk fra det som har skjedd i sportens verden.

21.01.2023 12:00

Ukens bajas – Adrián Sipos Ungareren satte en rekord det skal bli vanskelig å slå i håndball-VM. Fikk rødt kort etter 48 sekunder i kampen mot Portugal. Men Sipos' oppførsel kan også ses på som positiv. Slapp å dusje og sparte således på varmtvannet. Får diplom for strømsparing?



Ukens selvopptatte – Gianni Infantino Det er kjedelig å være Fifa-president hvis ingen vet hvem du er. Derfor ga sveitseren beskjed til TV-teamet om at han skulle filmes minst én gang mens han satt på tribunen under en VM-kamp. Dog ikke mens han satt med mobilen! Verdt pipekonsert hver gang?

Ukens troppetransport – Viaplay Group Det svenske håndballandslaget bor 300 meter fra Scandinavium i Göteborg. Altså en overkommelig spasertur. Men Viaplay har beordret troppen til å kjøre buss. Det er nemlig viktig at spillerne filmes idet de kommer ut av bussen! Miljøsaken da, Viaplay?

Ukens petit

Skisportens vugge sto i Telemark. Og den står der fortsatt. Det har vi vist resten av verden denne vinteren. Så da ødelegger vi vel enda mer av skisporten?

Norske herreløpere i langrenn har dominert så mye at det er kommet forslag om restriksjoner. Selv har vi foreslått treski eller tvungen bruk av klister uansett føre. Men nå tårner problemene seg opp også i andre grener. Siste 20 km i skiskyting herrer endte med firedobbel norsk. Da kommer det vel forslag fra fragåtte mellomeuropeere om at nordmenn skal skyte med pil og bue?

Alpint hadde de andre nasjonene for seg selv på 1970- og 80-tallet da Odd Sørli kjørte ut i tredje port og Inger Bjørnbakken hadde lagt opp. Nå har Kristoffersen og Braathen vunnet alle slalåmrennene i v-cupen unntatt ett. Og Aamodt Kilde kjører fra fonduegutta nedover. Restriksjoner?

Halvor Egner Granerud vant hoppuken, og det kommer flere triumfer. Her har motstandsbevegelsen fra Mellom-Europa funnet et effektivt middel for å stoppe ham. Det er feil på hoppdressen!

Men snart har vi alt for oss selv uansett. Europa har ikke snø.

Ukens sitat

Han leverer elleville juvelscener

Har Lucas Braathen begynt som diamanthandler, Aftenposten?

Is i rubben

Ruud ett steg nærmere å bli verdensmester

Må nok vente til det blir VM i tennis, ABC Nyheter

Stor fallhøyde?

Karoline Knotten ... bommet på siste skudd og falt ut av standplass

Vi får håpe det ikke var for høyt ned, nrk.no

Små nyanser

Det var litt stang ut da og litt stang ut nå. De marginene kan være forskjellen på ti poeng.

Budstikka om forskjellen på stang ut og stang ut

Frihet under ansvar

Assistentdommeren blåser for offside

NRK avslører at «linjemannen» har fått fløyte

To om dagen

Backen spilte 22 kamper for Røa i år og er en spiller trener Tresor Egholm kjenner godt

Tøft kampprogram i 2023, melder Oppegård Avis

Nakne Brann-damer?

Utenlandske klubber ribber spillere – nå har serievinneren mistet halve laget

Nrk.no kan ha misforstått ribbing av ryper

Sannsynlighetsberegning

Her står hele feltet på startstreken. En av disse kommer til å vinne.

TV 2s evne til å spå savner sidestykke

Uvanlig vurdering

Det har aldri tidligere vært en kvinnelig dame som har vunnet medalje i allround

TV3 sier seg fornøyd med kvinneligheten til Ragne Wiklund

Fargerik observasjon

Salernitana har tre norske innslag ... Bruntrøyene ligger på 15.-plass.

MIF-patriot hos NTB? Den italienske klubben spiller i burgunderrødt.

Historiske perler

Hege Riise scoret begge de norske målene mot USA – det siste på straffespark fra vel 20 meter

NRK TV fastslo at alt er større i USA – også avstandene