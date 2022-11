Sport Katrine Lunde «Hun har en unik aura»

42 år og fortsatt verdensklasse. Søndag kveld tangerer Katrine Lunde en gjev EM-rekord. Bak bragden ligger en ekstrem mentalitet, som også kan slite på omgivelsene.

8 minutter siden

Laserblikket.

Når sveitsiske spillere i kveld hopper opp og skal skyte, møter de Katrine Lundes konsentrerte øyne. Etter to tiår i håndballen er 42-åringen fortsatt like fokusert, fortsatt like innbitt etter å redde skudd og avgjøre kamper.