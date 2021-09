Sengeliggende tirsdag, vinner av Stoltzen Opp lørdag: – Var usikker på om jeg skulle stille

Thorbjørn Ludvigsen vant herreklassen i Stoltzekleiven Opp lørdag, fire dager etter at han var sengeliggende.

Nå nettopp

– Oppladningen har ikke vært bra, sier Thorbjørn Ludvigsen, som kom i mål på tiden 08.30 og vant herreklassen i Stoltzekleiven Opp 2021.

Han ble av flere regnet som den store forhåndsfavoritten til å vinne, men en uke før det tradisjonsrike løpet, ble han syk.

– Jeg var sengeliggende både mandag og tirsdag. Da var det ikke mye futt i kroppen. Jeg hadde ukens første treningsøkt i dag morges for å kjenne på formen, forteller Ludvigsen.

Selv om formen var stigende inn mot helgen, var ikke Varegg-løperen sikker på om han skulle stille fra start.

– Nå er jeg veldig glad for at jeg stilte til start, men jeg var veldig usikker på hele greien. Kroppen var ikke 100 prosent før start, men jeg følte at den var kvikk nok, og da stilte jeg fra start, forklarer vinneren.

Thorbjørn Ludvigsen klokket inn på tiden 08.30 og vant herreklassen i Stoltzekleiven Opp 2021.

«Stoltzekongen»

– Stoltzekongen e tilbake! ropte speakeren da Ludvigsen kom i mål på bestetid.

Og det er ikke uten grunn at han har fått kallenavnet «Stoltzekongen». Han er nemlig tidenes mestvinnende av det tradisjonsrike løpet som startet opp i 1979 med hele åtte seire.

Selv mener han at «Stoltzekongen»-tittelen tilhører noen andre, selv om han vant årets utgave og er tidenes mestvinnende både blant kvinner og herrer.

– Det er hyggelig det, men det er Stian Aarvik som er kongen nå, svarer Ludvigsen.

Aarvik står med løyperekorden etter at han sprang inn på 07.46 i 2019. Gneist-løperen stilte ikke til start i årets løp.

– Det var synd at han ikke var med i dag, men jeg håper og tror han kommer veldig sterkt tilbake allerede neste år, konkluderer Ludvigsen.

Løyperekorden i fare

Noen titallsminutter før Ludvigsen kom i mål, kjempet vinneren av kvinneklassen seg i mål opp tretrappene på Stoltzekleiven.

Karoline Kyte (Førde) klokket inn på svært imponerende 09.44, bare ni sekunder bak løyperekorden og tangering av hennes personlige rekord i løypen.

Hun ble selv overrasket da hun så tretrappene og målområdet foran seg.

– Jeg tenkte «oi, er jeg her allerede», sier hun, og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad. Jeg var på ingen måte sikker på å vinne, så da var det ekstra gøy å klare det.

Hun beskriver løpet som ti minutter med smerte.

– Du må ha det vondt i de ti minuttene løpet varer. Hvis man ikke har det vondt, så blir det heller ingen god tid. Det er det som er med Stoltzen.

Kyte løper for Førde og bor i Oslo. Hun har derfor ikke løpt opp Stoltzekleiven mer enn omtrent ti ganger totalt.

– Hadde jeg fått flere løp i løypen regelmessig, så skulle jeg ikke vært langt bak løyperekorden, varsler vinneren.