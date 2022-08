Manchester City-profil i retten: Skal ha voldtatt kvinner i «panikkrom»

Manchester City-spiller Benjamin Mendy (28) blir beskrevet som et «rovdyr» i rettssaken der han er anklaget for flere tilfeller av voldtekt. Han benekter alle tiltalepunktene.

I RETTEN: Benjamin Mendy forlater Chester Crown Court.

16. aug. 2022 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Manchester City-spilleren, som har blitt suspendert fra sin egen klubb, skal ha møtt kvinnene på nattklubber i Manchester, med hjelp av hans «fixer», Louis Saha Matturie.

Saha Matturie er også tiltalt for voldtekt og seksuelt overgrep. De to er tiltalt for å ha vist «ufølsom likegyldighet» mot de 13 unge kvinnene de angivelig skal ha angrepet.

Både Mendy og Saha Matturie benekter alle 22 tiltalepunkter. Rettssaken er ventet å vare i over tre måneder.

Aktor i saken, Timothy Cray, fortalte juryen at en av jobbene til Saha Matturie var «å finne unge kvinner og skape situasjoner hvor disse kvinnene kunne bli voldtatt og seksuelt overgrepet», skriver BBC.

Videre beskriver han Mendy som «et rovdyr».

«FIXER»: Louis Saha Matturie er også anklaget for flere voldtekter. Han skal ha hjulpet Mendy med å finne kvinner.

Noen av kvinnene som vitnet fortalte politiet at telefonene deres hadde blitt tatt fra dem da de kom til villaen til Mendy. Dette skal ha vært for å beskytte fotballspilleren fra innlegg på sosiale medier. Det førte også til at kvinnene ikke hadde muligheten til å ringe etter hjelp, fortalte aktor Cray.

I juli 2021, skal Saha Matturie ha tilbudt å betale en kvinne for å delta på en fest hos Mendy, sammen med en venninne. Til politiet har kvinnen fortalt at Mendy voldtok henne i kinosalen hans. To av Mendys medarbeidere skal ha blokkert venninnen hennes, da hun gikk for å lete etter henne.

TILTALT: Mendy er suspendert av Manchester City.

To av kvinnene påstår Mendy voldtok dem i et «panikkrom». Juryen ble vist en video hvor en politibetjent demonstrerte hvordan låsene på døren fungerte.

«Låsen gjør at man ikke kan komme inn fra utsiden, du kan åpne rommet fra innsiden hvis du vet hvordan låsen fungerer. Poenget er at du må vite hvordan du skal åpne døren. Og du forstår kanskje hvorfor vitnene fikk inntrykk av at de var låst inne», fortalte Cray i retten, ifølge The Guardian.