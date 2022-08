Duplantis «forutså» norsk medalje: – Han er en god venn av meg

MÜNCHEN/OSLO (VG) Verdens overlegent beste stavhopper, Armand Duplantis (22), sa på forhånd til sin venn Pål Haugen Lillefosse (21) at det skulle bli norsk medalje i EM-finalen.

FORBRØDRING: Pål Haugen Lillefosse og Armand Duplantis feiret sammen etter EM-finalen.

– Det er dritkult, han er en god venn av meg. Jeg tror ikke det kommer til å være hans siste gang på pallen, sier europamester Armand Duplantis til VG.

Svensken stoppet på 6,06 meter. Da var gullet allerede klart, og han valgte å pakke sammen i det sørtyske regnet. Det siste året har han OL-gull, VM-gull, verdensrekord og nå EM-gull.

Lillefosse hoppet 5,75 – og det var nok til en historisk norsk bronsemedalje.

– «Mondo» sa til meg etter kvalifiseringen at han trodde det skulle bli to nordiske på seierspallen. Han fikk rett. Så det var god stemning da det faktisk skjedde, forklarer Pål Haugen Lillefosse til VG og andre norske medier i intervjusonen på Olympiastadion i München.

Sammen jublet de tre medaljevinnerne ute på arenaen.

– Han var glad på mine vegne. «Mondo» er blitt en god kompis. Vi har konkurrert mye sammen, til og med bodd sammen. Og det ble som han hadde sagt, gjentar Lillefosse.

På spørsmål om neste mål er å slå Duplantis, svarer en uvanlig beskjeden bergenser:

– Det blir for dumt å si at jeg skal ta han. Men jeg skal ta centimeter for centimeter. Forhåpentligvis en dag så er jeg oppe og kjemper med han også.

Lillefosse tok de tre første høydene i første forsøk. Det gjorde at han lå godt an. Men etter tre riv på 5,85, forsvant håpet om medalje.

– Da jeg ikke klarte 5,85 så trodde jeg at noen kom til å ta meg igjen. Men så satt jeg og så på at én etter én røk ut. Det er litt surrealistisk dette. At jeg står her med bronsen.

Mens hans norske stavkollega Sondre Guttormsen slet med at hoppene var veldig forskjellige, hoppet Lillefosse stabilt bra.

– Det er gøy at Norge kjemper i Europa- og for så vidt verdenseliten. Dette gir motivasjon til å hoppe enda høyere, sier bronsevinneren.

Han har i mange år blitt regnet som et usedvanlig talent – som kan nå veldig langt. Som moren også uttrykte før hun døde i 2018.

– Men jeg forventet ikke dette etter problemene i fjor. Jeg var umotivert etter at jeg ikke klarte å kvalifisere meg for OL. Hvis noen hadde sagt til meg på samme tid i fjor at jeg skulle klare dette, så ...

Pål Haugen Lillefosse har satt norsk rekord tre ganger i 2022, med 5,86 som beste resultat. Han har lyst til å pynte på det.

– Jeg har konkurrert siden mai og begynner å bli sliten, men hvis jeg kommer med i Brussel eller Zürich, har jeg lyst til å hoppe der.

Han blir minnet om seksmetergrensen av en ikke fullt så beskjeden bergenser. Lillefosse sier:

– Husk at jeg har tatt et stort steg i år – fra 5,70 til 5,86. Mange bruker mange år på det. Men jeg føler at jeg fortsatt har litt mer inne.

– Du virket veldig irritert da du rev på 5,85?

– Ja, i det andre hoppet følte jeg at jeg var over. Men jeg rev på vei opp. Det var irriterende, for jeg trodde at medaljen ville ryke.

– Treneren kaller deg «fryktløs». Kjenner du deg igjen i den karakteristikken?

– Du må jo være litt fryktløs for å være med i denne idretten her. Hvis treneren sier det, så må det vel være riktig, sier Lillefosse om sin trener Bjørn Åge Herdlevær.

– Jeg er nesten målløs. Jeg trodde ikke det skulle holde. Til frokosten i dag sa Pål at «jeg skal ta den jævla medaljen i dag», sier Herdlevær til NRK.