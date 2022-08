Hevder det var garderobebråk før Uniteds krisetap

Det ulmer i Manchester United etter en elendig start på fotballsesongen. Spillerne skal ha kranglet høylytt i oppkjøringen til Brentford-kampen.

Manchester United, manager Erik ten Hag (øverst til høyre) og Cristiano Ronaldo er i trøbbel.

NTB

23 minutter siden

Den tapte United med 0-4.

Det er lokalavisen Manchester Evening News som melder om uroen i troppen. Avisen henviser til «kilder nær flere av spillerne» og forteller om storbråket som oppsto i garderoben torsdag.

Lokalavisen har flere ganger skrevet at det er flere klikker i United-troppen, og at disse kommer til overflaten for fullt når resultatene er dårlige.

Laget har tapt begge sine første seriekamper under manager Erik ten Hag. Mandag neste uke kommer Liverpool på besøk til Old Trafford.

Ten Hag inndro spillernes oppsatte treningsfrie søndag, ifølge flere medier. I stedet skal troppen ha vært gjennom en knallhard løpeøkt i over 30 varmegrader. Spillerne skal ha vært «i ruiner» etter treningen, ifølge Manchester Evening News.