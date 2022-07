Sondre Guttormsens VM reddet av Warholms kjendislege

EUGENE (VG) Norges stavhopp-håp Sondre Guttormsen (23) vedgår at besøk hos Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt – den tyske legen som også behandlet Karsten Warholms lårskade – reddet hans deltagelse her i VM.

NORSK STAVTRIO: Sondre Guttormsen (fra høyre), broren hans Sondre og Pål Lillefosse Haugen er alle kvalifisert for stavkonkurransen i friidretts-VM. Den starter med kvalifisering natt til lørdag norsk tid. Finalen går mesterskapets siste dag, natt til mandag norsk tid.

– Ja, det vil jeg påstå, svarer han på VGs spørsmål om det var slik at Müller-Wohlfahrt reddet sesongen hans da han dro til den kjente ortopedens klinikk i München i februar.

Det er den samme legen og klinikken som Karsten Warholm oppsøkte og var hos i ni dager etter at han 5. mai pådro seg lårskaden som en stund så ut til å kunne spolere friidretts-VM for verdensrekordholderen på 400 meter hekk.

– Jeg hadde mange utfordringer med fremsiden av låret etter OL i Tokyo. Jeg slet med det hele høsten (i fjor) og deler av vinteren. Da jeg hoppet 5,82 i Arkansas i februar, fikk jeg en ny kjenning. Da bestemte jeg at «nok er nok», nå tester vi det, sier han med tanke på den påfølgende visitten hos Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

OPP MOT 80 INJEKSJONER: Sondre Guttormsen fikk behandling av Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt i februar og i slutten av forrige måned.

Sondre Guttormsen, som studerer ved og konkurrerer for prestisjeuniversitet Princeton, forteller at faren Atle Guttormsen, som også er hans trener, «ringte rundt» og fikk ham til Müller-Wohlfahrt i løpet av et par dager. Han tok fly fra USA til München, fikk behandling av den tyske kjendislegen og andre behandlere ved hans klinikk en ukes tid.

– Jeg dro tilbake til USA, og en uke senere vant jeg NCAA-finalen (universitetsmesterskapet), sier han.

Han tok en ny tur til Müller-Wohlfahrt foran friidretts-NM i Stjørdal for en måned siden. Da fikk han samme behandling som i februar. Det siste oppholdet varte i tre dager. Sondre og Atle Guttormsen forteller åpent om behandlingen, i tråd med det de oppfatter som fullstendig åpenhet fra Müller-Wohlfahrts side.

Den består av injeksjoner, forskjellige typer fysikalsk behandling og bevegelighetstrening. Sondre Guttormsen anslår at Müller-Wohlfahrt satte flere titalls injeksjoner i låret, ryggen og ankelen hans.

– Det var likt det Karsten (Warholm) har fortalt. Jeg var der i syv dager og fikk opp mot 80 sprøyter. Det ene middelet var som silikon. Jeg kjente på det. Han (Müller-Wohlfahrt) mener det er for å få ned spenningen å muskulaturen, sier Sondre Guttormsen – som for fire år siden tok en oppsiktsvekkende 6. plass i EM i Berlin.

– Og hvordan har du det nå?

– Jeg har ikke hatt problemer siden jeg var der, svarer han.

10 DAGER: Sondre Guttormsen har totalt ligget på Müller-Wohlfahrts behandlingsbenk i 10 dager ved tyskerens klinikk i München.

På spørsmål om han i utgangspunktet var skeptisk til Müller-Wohlfahrt på bakgrunn av at det tidligere er rettet kritikk mot hans behandlingsmetoder, svarer han klart nei. Det samme gjør Atle Guttormsen. De viser til «suksesshistoriene» tyskeren kan vise til når det gjelder stjerneutøvere internasjonalt, samt norske topputøvere i friidrett – inkludert Karsten Warholm.

– I Norge er man redd for injeksjoner, men tabletter er OK. Jeg ser ikke den store forskjellen. Jeg har hørt noen i Norge si at behandlingen vi kan få der er omtrent lik den hos Müller-Wohlfahrt. Den behandlingen har i alle fall ikke jeg fått i Norge, sier Sondre Guttormsen.

Atle Guttormsen sier at han husker «bråket» rundt Norges tidligere toppsprinter Jaysuma Ndure den gang han dro til Müller-Wohlfahrt for å bli skadefri. Han tilføyer at «alle» topputøvere i friidrett har vært til behandling hos tyskeren, som gjennom flere tiår var lege for fotballklubben Bayern München og Tysklands fotballandslag.

– Det er en annen tilnærming, en osteopatitilnærming, som ikke fins noe særlig i Norge. Müller-Wohlfahrt er opptatt av at ingenting hos ham er hemmelig. Du kan være enig eller ikke enig. Men det er ikke noe hemmelig, sier Atle Guttormsen til VG under friidrettsforbundets pressetreff tirsdag.

– Sondre kunne ikke hoppe og hadde vondt i låret da han dro dit. Han kunne hoppe da han dro derfra. Da trenger ikke jeg noe mer enn det, tilføyer han.