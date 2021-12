Hopper mer enn noensinne, men fortsatt er det noe som mangler

Hopphåpet Silje Opseth har en bønn til hoppsjefene.

Silje Opseth under storbakkerennet på Lillehammer tidligere i år.

Kalenderen har aldri vært så full, og bakkene de hopper i er større. Men veien mot likhet har fortsatt noen oppoverbakker igjen for kvinnelige topphoppere.

– Det er dette vi har jobbet for hele tiden. At det skal bli så likt som mulig og at vi får de samme mulighetene som guttene. Det har vi jo ennå ikke, men denne sesongen er et stort skritt i riktig retning, forteller landslagshopper Silje Opseth.