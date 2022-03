Vil kaste ut russisk sponsor: – Vet at Sjisjkarjov er tett på Putin

Sergej Sjisjkarjov (53) styrer det russiske håndballforbundet, toppklubben CSKA Moskva og transportgiganten Delo. Norges Håndballforbund ber det europeiske forbundet EHF umiddelbart avslutte Delos sponsorat i Champions League.

VED PUTINS SIDE: Vladimir Putin sammen med Sergej Sjisjkarjov og OL-helten Irina Bliznova etter OL-gullet i Rio.

7. mars 2022 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi hadde styremøte i helgen og styret står samlet bak at vi ønsker Delo ut, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Den russiske håndballpresidenten tilhører Vladimir Putins parti Forente Russland og satt i parlamentet fra 1999 til 2011. Han har i tillegg som jurist skrevet mange lovforslag for Dumaen. Sergej Sjisjkarjov ledet håndballforbundet siden 2015 og fikk etter kvinnelagets OL-gull for seks år siden en æresbevisning av Putin.

Han regnes ifølge håndball Planet for håndballsportens rikeste mann.

Sjisjkarjov har ledet flere russiske selskaper og startet for snart 30 år siden transport og logistikkselskapet Delo. Ifølge Forbes var den russiske håndballederen i 2020 god for over 600 milliarder kroner. Delo er den eneste sponsoren som har navnet sitt direkte knyttet opp til en av håndballens seks europacuper.

Nå vil Norges Håndballforbund fjerne Sjisjkarjovs firma fra «Delo EHF Champions League» der Vipers Kristiansand er regjerende mester.

– Vi vet at Sjisjkarjov er tett på Putin og vi vet at Delo driver med tjenester Putin er avhengig av. Sammen og samtidig bør vi ramme Russland nå og Delo bør være en del av det, sier Kåre Geir Lio som har møtt russeren mange ganger i internasjonale sammenhenger.

Det europeiske håndballforbundet skriver i en mail til VG at endringer i Delo-sponsoratet som har vart siden 2019, krever en prosess hos EHFs markedsføringsselskap og kommunikasjon med det russiske selskapet.

– Disse prosessene er i gang for å evaluere de neste trinnene. Neste runde av EHF Champions League spilles slutten av mars. En eventuell implementering er rettet mot disse knockout-kampene, skriver Thomas Schöneich – EHFs kommunikasjonssjef – i en mail til VG.

KRIGSPROTEST: Nora Mørk og de norske håndballjentene protesterte mot Russlands krigføring før lørdagens landskamp mot Montenegro. Bak Mørk Tuva Høve og Rikke Granlund.

– I det store og hele er internasjonal idrett samlet. Uefa kaster ut Gazprom og Manchester United bryter med Aeroflot. I den gaten ligger også Delo. Det er et logistikkselskap og logistikk er ikke uvesentlig i den situasjonen Russland er i nå, fremhever styrelederen i NHF.

Nora Mørk er klar for kvartfinalen som fortsatt kan bli spilt under fanen til Delo.

– Det er folk som sitter høyere enn oss spillere på banen som bestemmer. Delo er en stor sponsor og de (lederne) må ta stilling til det. Men dette har jo slått meg på samme måte som håndballforbundet, sier Vipers-profilen til VG.

– De tidlige konsekvensene om at russiske lag ikke får spille videre er bra. Så er det sikkert en litt lenger prosess å avslutte et samarbeid som nok er veldig stort, sier Henny Reistad – til daglig svært fremtredende for Esbjerg som nylig vant gruppespillet i Champions League tett fulgt av Rostov-Don.

Den russiske klubben er sammen med CSKA Moskva fjernet fra turneringen. I CSKA styrer Sjisjkarjov det meste. Katrine Lunde kunne sist høst blitt klubbens første norske spiller, men landslagets keeperklippe fikk med to år igjen av kontrakten ikke forlate Vipers.

CSKA har etter krigsutbruddet opphevet kontraktene med sine utenlandske stjerner, slovenske Ana Gros og Kathrine Heindahl fra Danmark.

NABOER: Håndballpresident Sergej Sjisjkarjov og Russland-president Vladimir Putin skal være nære naboer ved Svartehavet.

Sergej Sjisjkarjov er også nær nabo til palasset som Vladimir Putin skal ha fått oppført ved Svartehavet. I januar 2021 avslørte organisasjonen til den nå fengslede Putin-fienden Aleksej Navalnyj den enorme bygningen på 17 961 kvadratmeter.

TV-kanalen Dozjd (som sist uke ble stengt ned av myndighetene) meldte i fjor at Sjisjkarjov eide tre eiendommer på palassområdet. Til Forbes sa en talsmann for Sjisjkarjov den gang at Sjisjkarjov ikke har noen forbindelse til «Putin-eiendommen».

Putins talsmann har benektet at det er presidentens palass. Putins gode venn Arkadij Rotenberg sa i februar 2021 at bygningen tilhører ham, og at planen er at det skal bli et hotell.