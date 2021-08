Jockeyen som ikke kunne gå: – I denne sporten har hoppene ofte sterkest psyke

«Hesten er enda hardere i hodet enn meg. Den er i alle fall tilbake.»

To som har opplevd nedturer og oppturer. Nouvelle Lune og Jan-Erik Neuroth er begge klar til ny dyst søndag.

Jockey Jan-Erik Neuroth skal ri åtte løp på Øvrevoll under derbydagen søndag. Det mest spesielle blir løp nummer fem med Nouvelle Lune. Det var hun som fikk et illebefinnende og gikk ned for telling på trening i juni 2020. Det førte til at Neuroth brakk en rekke ben i hele kroppen og måtte gjennom flere operasjoner. Dessuten fikk han beskjed om at det trolig ventet ni-ti måneders opptrening før han kunne gå igjen.

Neuroth var tilbake på krykker etter to måneder og på bena etter fem.

Sammen med «ulykkesfuglen» på fire ben er han klar for sportens største dag. Ekvipasjen har allerede vunnet to løp i år. Mer kan det bli.

For hesten er av det tøffe slaget.

– I denne sporten har hoppene ofte sterkest psyke, ifølge Neuroth.

Hopper har noen fortrinn

– De er mye hardere i psyken enn gutta. Når de først har skjønt at livet er å komme først i mål, gir de seg aldri. Gutta er normalt sterkere, men kan gi seg litt tidligere når de blir slitne.

– Så det er kjønnsforskjeller i galopp?

– Hoppene er svakere i kroppen, men ofte, hvis de er gode, sterkere i psyken.

– Har hoppene mer temperament enn gutta?

– Ja, de kan være litt mer intense.

Veien tilbake har vært lang for Jan-Erik Neuroth. Søndag rir han Lot Of Joy i norsk galoppsports viktigste løp.

Gode hopper er dyre

Trener Niels Petersen, som har vært i vinnerpaddocken etter fire av de fem siste derbyløpene på Øvrevoll, er enig med Neuroth.

– Man sier ofte at en veldig god hoppe er en veldig god hest. Har du en hoppe med den rette psykiske innstillingen og som byr på seg selv, har du en hest som gjør alt for deg. Ja, gutta er ofte sterkere, men det er derfor det kompenseres med en vekt. Hoppene får halvannet kg mindre å bære på.

Petersen stiller med et rekordantall av 26 hester på derbydagen. Flertallet er hingster. Dansken forklarer det slik:

– Fine hopper med fin stamme er ganske dyre. Det skyldes avlsmuligheten. De kan få opp til 12–15 avkom.

Fakta Jan-Erik Neuroth Alder: 34 Yrke: Jockey Bosted: Haslum Sivil status: Samboer med Kristin Hilsen, far til Marianne Førsteplasser på Øvrevoll: 216, syv i år Førsteplasser i Sverige: 135, seks i år Største seier: Svensk Derby med Bokan i 2015. Championat: Gikk til topps på Øvrevoll i 2019 med 28 førsteplasser Beste plassering i Norsk Derby: Nr. 2 med Diamant i 2013 Aktuell: Sitter på Lot Of Joy i Norsk Derby søndag. Rir i syv av elleve løp Vis mer

Nouvelle Lune og Jan-Erik Neuroth gikk i bakken 7. juni i fjor. 18. juli vant duoen på Jägersro i Malmö.

Verdien ligger i føllet

Neuroth vet godt at gode hopper har en høyere verdi enn sine mannlige kolleger. Det skyldes at de får føll som kan selges til en god pris. Det motsatte kjønnet kan bli ridehester eller hobbyhester.

– Hingster som blir avlshester har stor verdi, men det er sjelden de blir der.

I sporten, derimot, virker det som om de mannlige jockeyene finner seg best til rette. I selve derbyløpet med 15 startende jockeyer, er det kun to kvinner. Nora Hagelund Holm er eneste norske. 23-åringen har ni seire hittil i sesongen.

Har en glimrende CV

I derbyløpet starter de beste treåringene i det alderskullet. En hest kan bare vinne én gang, for neste år er den for gammel.

Trener Niels Petersen har seks hester i selve derbyløpet og er overbevist om at han vinner Norsk Derby i år, uten at han mener å være «breial». Han er aldri det.

Jan- Erik Neuroth mener at det er mange som har en sjanse søndag. Han synes at hesten som vant Derby Trial, Petersens White Heart, ser veldig bra ut. Danske Stroxx Carlras hører også med blant de fremste.

– Min hest Lot Of Joy kommer bak disse som en outsider. Jeg rir mitt løp – så går det an å håpe at det holder, sier 34-åringen i en rask forhåndsanalyse.