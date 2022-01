RBK-legenden roser Koteng - og mener dette er en god kandidat

For to år siden tok Nils Arne Eggen (80) ordet under RBKs årsmøte og snakket varmt for benkeforslag på Ivar Koteng.

– Har gjort en god jobb. Det sier Nils Arne Eggen om Ivar Koteng.

3. jan. 2022 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Rett etterpå snudde Eggen seg mot utfordrer Ståle Gjersvold, og sa «din tid vil komme».

Mandag snakket Adresseavisen med trenerlegenden.