Zuccarello forbannet etter iskaldt tap: – Pinlig

(Minnesota Wild – St. Louis Blues 4–6) Mats Zuccarello (34) var svært kritisk til seg selv og lagkameratene i Minnesota Wild etter nattens tap mot St. Louis Blues i 23 minusgrader foran 38.000 tilskuere.

KALD NEDTUR: Mats Zuccarello (nummer to fra venstre) og Minnesota Wild tapte Winter Classic mot St. Louis Blues i natt.

2. jan. 2022 09:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har egentlig ikke ord. Det er pinlig når du har 40.000 mennesker som kommer og fryser ræva av seg, og så spiller vi sånn, sa Zuccarello på pressekonferansen etter «Winter Classic»-oppgjøret på Target Field – et baseballstadion i Minneapolis.

Før siste periode ledet Blues 6–2, og Zuccarello beskriver de to første periodene som at de ble «lett utspilt» av Blues. Zuccarello hadde én assist – da Ryan Hartman scoret lagets tredje mål . Wild reduserte to ganger i siste periode og fastsatte sluttresultatet til 4–6.

34-åringen mener det ikke nytter å forklare tapet med kulden, vanskelige forhold og det faktum at de ikke har spilt kamp siden 20. desember:

– Det er ingen unnskyldninger ... Det er kaldt for begge lag, isen er humpete for begge lag. Vi spilte ikke smart hockey som vi har gjort i store deler av sesongen.

Det var Wilds femte strake tap i en sesong der Zuccarello og laget jevnt over har levert meget bra.

GREI ÅPNING: Mats Zuccarello og Ryan Hartman (t.v.) jubler etter Kirill Kaprizovs scoring i første periode, men andre perioden ble katastrofal for Minnesota Wild.

– Dessverre skjedde det på en stor kveld som dette. Folk forlater hjemmene sine i kulden for å støtte oss, og så serverer vi dem dette. Vi har skuffet oss selv og alle andre.

Det var på forhånd varslet sprengkulde, og målingene viste 23 minusgrader. Zuccarello beskriver opplevelsen slik:

– Jeg var skikkelig kald under oppvarmingen, men når kampen starter slår adrenalinet inn. Men jeg tror aldri jeg har vært så kald i hele mitt liv før sisteperioden da vi lå under 6–2, eller hva det var. Det var ingen god følelse.

– Det store bildet nå er at vi har fem strake tap, og vi må finne tilbake til måten å vinne på og hvordan vi skal spille som et lag, sier Zuccarello.

Zuccarello har scoret åtte mål og lagt 17 målgivende pasninger i løpet av 25 kamper denne sesongen. Det vil si ett målpoeng per kamp i snitt. I sine beste målpoengsesonger for New York Rangers – 2013/14, 2015/16 og 2016/17 – oppnådde han henholdsvis 59 målpoeng på 77 kamper, 61 målpoeng på 81 kamper og 59 på 80 kamper.

PS! Natt til fredag spiller Minnesota Wild borte mot Boston Bruins. To dager senere er det hjemmekamp mot Washington Capitals.