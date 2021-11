Derfor er han sikker på at Knutsen blir RBK-trener

Han er fan av RBK, men har akkurat snytt dem for medalje. Vikings Kristoffer Løkberg gjester Rasmus&Saga.

To midt i livet. En med ordentlig peiling: Kristoffer Løkberg er med denne uka.

RBKs opptreden mot Bodø/Glimt.

Årsakene til at det har lugget for Åge Hareide og co denne sesongen.

Det aller siste halmstrået med tanke på Europa.

Kjetil Knutsen vs Milos Milojevic.

Og Ranheims voldsomme fall på tabellen.

Alt dette diskuteres når Viking-profil Kristoffer Løkberg er med i denne ukes Rasmus&Saga.