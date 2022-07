Kristoff om dopingrazzia: – Man kan tenke seg at folk ikke har rent mel i posen

KØBENHAVN (VG) Her viser politiet frem funn fra én av totalt 14 dopingrazziaer mot sykkelsporten den siste uken. Alexander Kristoffs trener liker det han ser.

FLERE RAZZIAER: Til høyre gjør Alexander Kristoff seg klar til fredagens tempoetappe. Til venstre et bilde av Europols beslag på ett av 14 steder de gikk til aksjon. Bahrain Victorious-laget avviser på det sterkeste at de gjør noe ulovlig.

Politi i seks forskjellige land har deltatt i aksjonen den siste uken.

I sentrum for etterforskningen står Tour de France-laget Bahrain Victorious. De opplevde at dansk politi gjennomsøkte hotellet deres klokken 05.30 torsdag morgen. Da hadde flere ryttere og folk i støtteapparatet allerede hatt besøk i sine private hjem.

Laget opplevde også en razzia i fjor, men nekter for at de gjør noe som er i strid med antidopingregelverket.

– Politiet slår nok ikke til uten at det foreligger en mistanke, så man kan tenke seg at det er folk som ikke har rent mel i posen fortsatt, sier Alexander Kristoff til VG.

Han tok det relativt sett rolig under gårsdagens tempoetappe i København. Først i dag starter alvoret i form av en mulig massespurt for 34-åringen.

– Det har vært få dopingsaker i det siste, og det tas sikkert like mange dopingtester som tidligere, så jeg tror mye av grumset er luket vekk. Men det er alltid noen som forsøker å utnytte smutthull, mener Kristoff.

Trener og stefar Stein Ørn befant seg også i København fredag kveld.

Overfor VG understreket han viktigheten av å involvere politiet for å få bukt med dopingbruk i sykkelsporten.

– Er du bekymret for at det benyttes doping blant ryttere i feltet nå?

– Det som skjer nå er viktig. Jeg ser det som positivt at det er aktivitet. Det sender gode signaler til de som eventuelt er på feil spor, sier Ørn.

TOK BESLAG: Medisiner og elektronisk utstyr skal være blant det internasjonalt politi har beslaglagt.

Han understreker at det er ikke er syklet på en måte som gjør at enkeltryttere har fått mistanke rettet mot seg den siste tiden.

– Det som ikke er bra, er at når man har aksjoner som vi ser nå, så betyr jo det at det har skjedd noe som gjør at politiet har en klar mistanke. Jeg har ingen begreper om hva mistanken baserer seg på, men synes det er bra at myndighetene og politiet også internasjonalt er påskrudd her.

Etterforskningen ledes av Europol og politiet skal ha tatt beslag i både medisiner og elektronisk utstyr etter aksjonene den siste uken. Materialet er ennå ikke analysert og resultatet er derfor ikke kjent.

KRISTOFF-TRENER: Stein Ørn (t.h.) og Alexander Kristoff etter VM 2015.

UCI-president David Lappartient kommenterte saken da han gjestet den danske hovedstaden lørdag ettermiddag.

Franskmannen roste politisamarbeidet på tvers av europeiske grenser, og sa at han ikke er overrasket over det som nå skjer:

– Vi visste allerede at denne etterforskningen har pågått helt siden i fjor. Tour de France er det største arrangementet i verden, og det er trolig hvorfor de har rettet fokuset inn mot dette rittet, sa han.

UCI-TOPP: David Lappartient var i Danmark i går.

Usikkerhet om vind

Lørdagens etappe i Tour de France går fra Roskilde til Nyborg på Fyn. Etappen er relativt flat. Det store spørsmålet er imidlertid avslutningen: Da skal rytterne over den 18 kilometer lange Storebæltbroen.

Der kan det sprekke opp i feltet dersom vinden kommer kraftig fra siden.

– Han møter folk som har veldig gode ressurser rundt seg og som er i god form. Men Alexander har også prestert bra på trening den siste tiden, og han har bra trøkk nå. Han er i god form, men må være «til stede» og ta mulighetene som byr seg, sier Stein Ørn.

Da Kristoff sjekket værmeldingen for to dager siden, tydet mye på at den voldsomme sidevinden ville utebli:

– Jeg tror det kunne blitt en spennende etappe, men på værmeldingen har det virket som om det blir en del motvind, og da spørs det om det splittes veldig i feltet likevel. Men man vet aldri. Ting forandrer seg, sa Kristoff til VG fredag.