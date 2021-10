De må dytte bordtennisbord inn og ut av trening: – Vi er lovet ny hall to ganger

Senest i 2018 ga Roger Valhammer (Ap) klarsignal til et nybygg ved Fyllingsdalshallen. Siden da har lite skjedd.

Inez-Marie (9) og William Persson (6) spiller bordtennis i Fyllingsdalen idrettshall.

8 minutter siden

– Vi er lovet ny hall to ganger. Nå synes vi faktisk vi bør få beskjed om hva som skjer, sier Hans-Erik Johansson i Fjellkameraterne idrettslag.

Han er leder for Fjellkameraterne bordtennis og har de siste 15 årene jobbet med å få på plass egne lokaler til bordtennismiljøet i Fyllingsdalen.

To ganger har ønsket gått i oppfyllelse (se fakta).

I 2012 ble det satt av 32 millioner til en ny hall i bydelen. Men disse millionene forsvant fra budsjettet da nye planer om et felles idretts- og kulturhus i Fyllingsdalen ble lansert av idrettsbyråd Gunnar Bakke (Frp).

Området ved siden av idrettshallen brukes i dag av Bybanen utbygging. Alt kan flyttes på, ifølge dem.

Etter mye om og men ble også Bakkes planer skrotet. Kulturhuset i Fyllingsdalen bygges nå uten idrettshall.

Men i 2018 lanserte Roger Valhammer (Ap) en løsning på problemet. I en BA-artikkel lovet Valhammer et tilbygg til Fyllingsdalen idrettshall. Byggestart kunne skje så tidlig som i 2019, sto det.

Siden har lite skjedd.

– Vi har purret og purret på idrettsetaten. De venter på avklaringer, og siden 3. juni har de ikke svart på mail en gang, sier Johansson.

Fakta Dette er saken I 2012 ble det satt av 32 millioner til en ny hall i bydelen. Disse millionene forsvant fra budsjettet da nye planer om et felles idretts- og kulturhus i Fyllingsdalen ble lansert av idrettsbyråd Gunnar Bakke (Frp). Etter hvert ble også Bakkes planer skrotet. Kulturhuset i Fyllingsdalen bygges nå uten idrettshall. Men i 2018 lanserte Roger Valhammer (Ap) en løsning på problemet. I en BA-artikkel lovet han ett tilbygg til Fyllingsdalen idrettshall. Byggestart kunne skje så tidlig som i 2019, sto det. I budsjettforslaget for 2022 har byrådet satt av midler til å planlegge et nytt tilbygg i Fyllingsdalen. Vis mer

Mener bybaneutbygging er årsaken

BT har spurt byrådsleder Roger Valhammer om et intervju. Han henviser videre til idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

Tvinnereim forteller at området utenfor idrettshallen er satt av til utbygging av Bybanen. Det er årsaken til at det har tatt lang tid.

– Det har vært en del usikkerhet knyttet til at området er regulert til et annet formål, som gjør at vi har skjøvet på dette prosjektet, sier han.

Planen for området ble vedtatt av bystyret i 2017. Et år før Valhammer lovet et tilbygg til bordtennismiljøet.

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

– Kunne blitt bygget når som helst

Svein Rosseland er byggeleder i Bybanen utbygging. Han forteller til BT at det ikke stemmer at de har stått i veien for byggeprosessen ved Fyllingsdalshallen.

– For vår del kunne dette blitt bygget når som helst, men vi har ikke hørt noe, sier han.

– Dere kan flytte det dere har stående der?

– Absolutt.

Rosseland forteller at det har vært kjent i over et år at Bybanen skal stå ferdig ved årsskiftet 2022–2023. Det kunne blant annet leses i BT i mars 2019.

Bordtennisklubben har åtte timer i Fyllingsdalen idrettshall hver uke.

– Gjør reguleringsplanen det umulig for dere å bygge tilbygget?

– Nei, jeg regner med det skal gå bra, sier Tvinnereim.

– Da kunne dere vel bygget tidligere også?

– Ja, vi kunne sikkert det. Men det var en del usikkerhet. Det er nå redusert.

– Hva er det som gjør at usikkerheten er redusert nå?

– Tiden er gått. Prosjektet er kommet lenger.

Tror miljøet vil blomstre

I dag har bordtennisklubben tildelt åtte timer treningstid i Fyllingsdalen idrettshall hver uke. Før og etter trening må utøverne dytte bordtennisbordene inn og ut fra hallen.

– At vi har holdt ut så lenge er rett og slett fordi vi har en stor kjærlighet til idretten. Vi tror bordtennismiljøet kommer til å blomstre dersom vi får faste lokaler på plass. Det ser vi skjer andre steder, sier Johansson og legger til:

– Det er ikke alle barn som ønsker å spille fotball eller håndball.