Bråthen vil tilpasse kommunikasjonsformen sin

ULLEVAAL STADION (VG) Clas Brede Bråthen (52) og Norges Skiforbund presenterte torsdag en løsning på den langvarige konflikten. Bråthen hevder han vil prøve å tilpasse seg kritikken.

32 minutter siden

– Jeg har en kommunikasjonsform som blir veldig godt mottatt i hopp. Så er det slik at jeg har større utfordringer i andre forum, så da må jeg prøve å tilpasse meg mer når jeg er i andre forum, sier Bråthen til VG.

Konflikten mellom Bråthen og Norges Skiforbund pågikk offentlig i flere måneder, men torsdag kom de frem til en løsning: Bråthen går fra å være «sportssjef» (ny sportssjef skal lyses ut) til å bli midlertidig «landslagssjef» i fire år.

Norges Skiforbund har pekt på Bråthens atferd og kommunikasjonsform som et problem, men Bråthen avviser at han fått noe form for munnkurv eller lignende i fremtiden.

– Jeg er som andre mennesker. Jeg har mine feil og mangler. Om det er noe ved meg som andre ikke liker, håper jeg de er i stand til å ta det med meg direkte sånn som jeg opplever at mine kolleger i hopp er flinke til. Det gjør at vi utvikler hverandre og har et godt samarbeid, sier Bråthen.

– Tiden min bruker jeg 90 prosent på de som er i hoppbakken, ikke de som er på Ullevaal Stadion.

– Hvordan vil denne saken påvirke din atferd i fremtiden?

– En slik prosess tror jeg påvirker alle involverte. Jeg håper for min del at denne prosessen gjør at jeg blir bedre, og den gjør sikkert at jeg blir mer bevisst på noen ting, svarer 52-åringen.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg sier de vil nå se fremover, og at hun er sikker på at de vil få til samarbeid fremover etter å ha snakket gjennom problemet.

– Jeg har en rolle som generalsekretær. Clas Brede og jeg har vært kolleger i 15 år, og jeg har sett frem til et videre samarbeid fordi jeg kjenner til hans gode engasjement, sier Bretten Berg.

Skipresident Erik Røste svarer slik på spørsmål om Bråthens atferd i fremtiden:

– Nå er det en jobb vi må gjøre for å komme tilbake til normalen. Det vil kreve noe av alle ansatte, både i hopp og i andre deler av organisasjoner, samt oss tillitsvalgte. Nå har vi løst saken, så får vi starte på det i morgen.

Clas Brede Bråthen er klar på at selv om en løsning finnes på papiret, vil saken påvirke partene.

– Jeg tror det er naivt å tenke at det bare er lukke boka, så går alt videre. Jeg håper vi kan bruke energi på utøverne både på topp og bredde. Det er de som blir skadelidende når vi på toppen klarer å ha fokus på det vi skal ha. Det er sånn at denne konflikten har ført til defokusering, sier Bråthen.

Bråket rundt Bråthen ble kjent for offentligheten 17. august. Da ble det klart at Norges Skiforbund ønsket å avslutte arbeidsforholdet ved ikke å forlenge hoppsjefens midlertidige kontrakt. Den hadde utløp i april neste år. Etter to måneder med offentlig konflikt, har partene nå funnet en løsning.