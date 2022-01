Vilde Nilsen lot seg ikke stoppe av sykdom, og fant motivasjon i paraidretten

Skiløperen mener årets VM for parautøvere er ekstremt viktig for andre med samme drøm som henne.

Vilde Nilsen går inn til gullmedalje på 10 km klassisk langrenn i stående klasse under VM på Lillehammer.

16. jan. 2022 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har mange ganger sagt at jeg ville bli like god som Marit Bjørgen før jeg ble syk. Det var drømmen og målet. Men så fikk jeg sykdommen som gjorde at det kunne blitt uoppnåelig, forteller Vilde Nilsen.

Som åtteåring ble hun diagnostisert med sykdommen lineær sklerodermi. En sykdom som rammer 3 av 1 millioner barn. Den angriper huden og vevet under huden – inkludert muskler og skjelett.