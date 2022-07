Dansk maktdemonstrasjon i Touren: Vingegaard knuste Pogacar og tok den gule ledertrøya

På den beinharde 11. etappen i Tour de France satte Jumbo-Visma alle kluter til for å vippe Tadej Pogacar av pinnen.

KLATREKONGE: Danske Jonas Vingegaard vant dagens etappe og tar over den gule ledertrøyen i Tour de France.

13. juli 2022 16:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

Over de 151,7 kilometerne fra OL-byen Albertville til toppen av Col du Granon Serre Chevalier sto hele fire kategoriserte fjell på menyen for Tour de France-rytterne.

På toppen av den siste beinharde bakken var det danske Jonas Vingegaard som kunne juble for både sin første etappeseier og gul ledertrøye, etter å ha kjørt fra Tadej Pogacar med nesten tre minutter.

– Det er utrolig. Det er vanskelig å finne ord, det er dette jeg har drømt om. En etappeseier i Touren og den gule trøyen, det er utrolig, sa Vingegaard til arrangøren.

LEDER TOUREN: Jonas Vingegaard tok over den gule ledertrøyen etter dagens etappeseier.

Seieren kom etter en ellevill dag i alpene hvor danskens lag gjorde alt de maktet for å slite ut den doble Tour de France-vinneren og mannen i den gule trøya, Tadej Pogacar. De lyktes.

– Vi la en plan fra start av, og du kunne se hva det var. Vi ville gjør det hardt, for vi tenkte at det ville være fordel meg. Jeg tok mye tid i dag, det hadde jeg ikke gjort uten laget mitt, forteller dansken.

Først sendte de blant andre belgiske Wout van Aert i brudd, før de allerede på dagens andre stigning startet jobben med å slite ut sammenlagtleder Pogacar fra Slovenia.

Opp Col du Télégraphe satte laget fart, før de rykket til og skaffet seg en luke.

Det ble så kjørt inn igjen av Pogacars hjelpere, før hardkjøret fortsatte inn i tourens høyeste fjell, Col du Galibier (2642 moh.). Jumbo-Visma sendte Primoz Roglic av gårde en rekke ganger for å sette press på Pogacar.

Med samtlige hjelperyttere lenger ned i fjellet, var det til slutt Pogacar som måtte gjøre jobben selv, uten at det bød på like store problemer som Jumbo-Visma hadde håpt. Den doble Tour de France-vinneren fortsatte like greit hardkjøret på egen hånd, med Vingegaard på hjul.

fullskjerm neste UTKJØRT: Tadej Pogacar er helt tom for krefter etter målpassering. Han krysset linjen nesten tre minutter etter Vingegaard. 1 av 2 Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

De to krysset toppen av Galibier sammen, før det igjen ble samlet i bunn og Jumbo-Visma dro nytte av van Aert på flatene inn mot onsdagens siste stigning Col du Granon.

Der så det en stakket stund ut som de to duellantene ville følge hverandre, men med rundt fire og en halv kilometer igjen klinte Vingegaard til med et monsterrykk. Det maktet ikke Pogacar å følge, og det ble til slutt en bekmørk dag for Alexander Kristoffs tidligere lagkamerat i UAE Team Emirates.

– Pogacar er i kjempetrøbbel, se som han sliter, brølte Eurosports kommentator Theis Magelsen og fortsatte:

– Dette har Jumbo-Visma drømt om, dette har hele Danmark drømt om.

For dansken seilte av gårde, mens hans slovenske nemesis stivnet totalt.

– I den siste stigningen tenkte jeg at hvis jeg ikke prøver, så vinner jeg ikke. En annenplass i sammendraget er bra, men det fikk jeg til i fjor, nå vil jeg prøve meg på sammenlagtseieren, forteller Vingegaard.

Over målstreken viste klokken at to minutter og 52 sekunder hadde gått siden Vingegaard var først over. Dermed har dansken nå to minutter og 22 sekunder ned til Pogacar på en tredjeplass, mens franskmannen Romain Bardet tok over annenplassen og er to minutter og 16 sekunder bak dansken.

Torsdag venter nok en knallhard etappe i alpene når ikoniske L'Alpe d'Huez står på menyen.