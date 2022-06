Artistsvømmer besvimte – reddet av treneren

Artistsvømmer Anita Alvarez fra USA ble onsdag reddet ut av bassenget etter å ha besvimt under solokonkurransen i VM i Budapest.

BEVISSTLØS: Anita Alvarez besvimte under VM-øvelsen i Budapest.

Alvarez ble reddet av treneren Andrea Fuentes, som stupte uti da hun så Alvarez ligge på bunnen av bassenget. Fuentes fikk amerikaneren til overflaten og opp av bassenget.

– Det var skremmende, jeg så at hun ikke pustet, sa Fuentes til den spanske avisen Marca.

Ifølge treneren, som selv har fire OL-medaljer, var det ingen av vaktene i svømmehallen som reagerte da Alvarez fikk problemer.

MÅTTE HJELPE: Treneren Andrea Fuentes måtte hoppe i vannet og hjelpe bevisstløse Anita Alvarez.

Alvarez fikk legehjelp i svømmehallen og skal være i god form.

– Hun hadde bare fått vann i lungene og er ok nå, sa trener Fuentes.

Det amerikanske teamet rapporterte at det ikke er første gangen det her har skjedd med Alvarez. Det samme skal ha skjedd i en konkurranse i fjor. De kommende dagene vil hun bli testet for å fastslå årsaken til hennes andre besvimelse på under ett år.