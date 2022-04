Alaphilippe med stygge skader etter voldsom velt – tilstanden er stabil

Det ble en dag med opp- og nedturer for quickstep Alpha Vinyl i Liège-Bastogne-Liège. Julian Alaphilippe krasjet brutalt ut av rittet, men laget fikk en sårt tiltrengt seier takket være Remco Evenepoel.

STYGG VELT: Julian Alaphilippe (i front) ble sendt til sykehus etter en massevelt. Remco Evenepoel, på hjulet til Alaphilippe, vant rittet.

24. apr. 2022 16:34 Sist oppdatert 22 minutter siden

Søndag kveld kommer quickstep med en oppdatering på helsetilstand. De skriver at rytteren har brukket to ribbein, brukket et skulderblad og fått hemothorax, som er en blødning i brysthulen.

De melder at tilstanden er stabil, men at han vil bli værende på sykehus for observasjon.

Det var med rundt 60 kilometer igjen av rittet at vårens siste monumentklassiker, Liège-Bastogne-Liège, at det gikk en stor velt i feltet.

Blant dem som gikk ned i velten var regjerende verdensmester Julian Alaphilippe. Franskmannen havnet ned i skogen på høyre siden av veien, og ble liggende like ved et tre.

Landsmannen Romain Bardet, som sykler for Team DSM, var også involvert i velten, og klatret ned til Alaphilippe for å sjekke at alt sto bra til med sykkelstjernen.

Det ble tidlig klart at Alaphilippe måtte bryte rittet, og etter hvert ble det bekreftet på fransk TV at han var ved bevissthet etter krasjen.

Alaphilippes kjæreste, Marion Rousse, var med i kommentatorteamet til France Televisions, og skal ifølge RMC ha sagt at Alaphilippe kunne bevege beina, men at han klaget over smerter i både rygg og skulder. Franskmannen ble fraktet bort i ambulanse.

Alaphilippe har vært involvert i flere massevelt denne sesongen. Under Strade Bianche i mars slo han kollbøtte etter at et vindkast feide gjennom feltet, og i Brabantse Pijl for halvannen uke siden veltet han etter at Quick-Steps følgebil forårsaket en kollisjon i feltet.

SEIER: Remco Evenepoel tok karrierens største seier. På oppløpet løp en klimademonstrant inn bak Evenepoel.

I velten var også de to største norske håpene, Odd Christian Eiking (EF Education-Easypost) og Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling) involvert. Eiking sto lenge igjen med en tydelig opprevet sykkeltrøye, mens Johannessen måtte bytte sykkel og etter hvert kom seg opp til feltet.

Johannessen klarte imidlertid ikke å følge de beste da farten ble skrudd opp på de siste milene.

Over toppen av den nest siste stigningen, Côte de la Redoute, angrep Remco Evenepoel. Han hentet inn og kjørte fra de siste bruddrytterne i kilometerne som fulgte, og kjørte solo inn til sin største seier i karrieren.

– Med motvinden var det vanskelig å holde det gående, men jeg visste at alle slet og at det hadde vært en lang og hard dag. I dag var kanskje min beste dag på sykkelen noensinne. Det er en perfekt dag å ha sin beste dag på sykkelen, sier Evenepoel i seiersintervjuet etter målgang.

Dermed fikk også quickstep en svært etterlengtet seier i den siste av de store vårklassikerne, etter en rekke svake resultater tidligere i vår.

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty) vant spurten om annenplassen, 48 sekunder bak Evenepoel. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ble nummer tre.

PS! Kvinnens utgave tidligere søndag ble vunnet av Annemiek van Vleuten (Movistar).