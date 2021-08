Verdenskjent astrofysiker hyller Warholms rekordløp

Den anerkjente astrofysikeren Neil deGrasse Tyson (62) har sammen med hekkelegenden Edwin Moses (65) analysert rekord-løpet til Karsten Warholm (25). De to mener én spesifikk detalj sikret Warholm OL-gullet.

Detaljen som kan ha avgjort gulløpet: Karsten Warholm og Rai Benjamin hadde to vidt forskjellige utgangspunkt over hekkene.

9. aug. 2021 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

I en video postet på sin egen YouTube-kanal, går deGrasse Tyson igjennom gulløpet sammen med den doble OL-vinneren på samme distanse, Edwin Moses.

Moses, som er sett på om en av tidenes største friidrettsutøvere, forteller velvillig om egne grep han gjorde i karrieren for å vinne terreng.

I samtalen med Neil deGrasse Tyson blir hvilken fot man går først over hekken med raskt et tema. For mens Rai Benjamin konsekvent løftet høyrefoten over hekkene først, gjorde Warholm det motsatte under gigantduellen i OL-finalen.

Astrofysikeren Neil deGrasse Tyson er svært anerkjent verden over. Nå tar han, sammen med legenden Edwin Moses, for seg Karsten Warholms gulløp.

DeGrasse Tyson er helt klar på at det kan ha spart Warholm så mye som 33 hundredeler, og dermed i praksis ha sikret ham seieren og verdensrekorden på vanvittige 45,94. Forskjellen skal ifølge Moses være enorm.

– Når man løper mot klokken, gjør det å gå først over med venstrefoten at man alltid er nærmere streken. 400-meteren måles 20 centimeter fra den. Jeg forsøkte alltid å løpe så nære den innerste streken som mulig. Ved å gjøre dette kalkulerte jeg meg frem til at jeg sparte mellom tre og fire meter per løp, sier Moses, som konkluderer med at Warholm gjør det samme.

Karsten Warholm satte den utrolige verdensrekorden på 45,94 i Tokyo. Moses mener det aldri hadde skjedd om han løp med høyrefoten over hekkene først.

DeGrasse Tyson er forbløffet over det Moses sier.

– Wow. Dette er store greier, som ga deg en enorm fordel.

Historien viser at «alle» de store har gjort som Warholm. I tillegg til Moses og andre navn som Felix Sanchez, løp tidligere verdensrekordholder Kevin Young på samme måte. Hans verdensrekord på 46,78 fra da han tok OL-gull på distansen i Barcelona i 1992, sto helt frem til Bislett Games i år. Der senket Karsten Warholm rekorden med åtte hundredeler.

I samtalen nevner Moses også at sjansen for å bli diskvalifisert er vesentlig større om man løper med høyrefoten over hekken først, ettersom det etterlater kroppen i en stilling hvor kneet fort kan havne over streken. Det fører umiddelbart til en straff, og i verste fall diskvalifikasjon.

Edwin Moses og Karsten Warholm møttes i Oslo foran Bislett Games i 2017.

Moses får et anerkjennende nikk fra deGrasse Tyson.

– Det handler nok om «drabevegelsen» i det man skal over med den bakre foten over hekken. Da kan man krysse linjen.

Hekkelegenden mener også at det er essensielt å løpe 13 steg mellom hver hekk. Warholms taktiske grep om å legge om til 15 steg mellom de to siste hekkene vakte derfor oppsikt.

– Mange sier du skal bruke 13 steg på hekk ti. Men det som er interessant, fra et nerde-perspektiv, er at når du har hatt den åpningen og skal gjøre 13 steg helt inn, krever det helt utrolig med tålmodighet i bakken for å trykke ut stegene. Når det står om OL-gullet og noen skrur opp frekvensen, er det vanskelig å være så iskald, sa Warholm på pressekonferansen etter gulløpet.

PS: Det er allerede klart at Karsten Warholm skal løpe 400 meter flatt i Diamond League senere i høst.