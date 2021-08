Åpner opp om de dramatiske nattetimene før bronsen ble sikret: – Det har vært turbulent

Stine Skogrand var bare fornøyd etter at hun sikret sin første OL-medalje i bronsefinalen mot Sverige.

– Det har vært mye grining, mye følelser og litt latter innimellom, sier Stine Skogrand som klemte Katrine Lunde og Nora Mørk etter kampen.

NORGE-SVERIGE 36–19

Tokyo: Norge var fullstendig suverene i bronsefinalen mot Sverige søndag formiddag i Tokyo. Stine Skogrand og resten av det norske laget ledet 19–7 til pause, til slutt sto det 36–19.

– Det var utrolig deilig at vi gjorde det på denne måten. Det var veldig mange som reiste seg i dag, sier Skogrand til BT.

At Norge skulle knuse Sverige, var ikke selvsagt. Etter kampen sto Skogrand inne i den nesten tomme Yoyogi nasjonalstadion og fortalte om hvordan hun selv og laget har måttet jobbe med seg selv siden semifinalen.

Norge hadde et mål om gull, og men i semifinalen mot Russland, tapte Norge. Kampen begynte klokken ni om kvelden, og etterpå ble det vanskelig å sove.

– Det har vært turbulent, begynner Skogrand.

– Dette er overhodet ingen nedtur, sier Stine Skogrand etter OL-bronsen.

– Eneste måten å reise seg på

28-åringen fra Bergen forteller at det har vært vanskelig å nullstille etter tapet for Russland. Underveis har det vært mye følelser, mye grining, og litt latter innimellom, sier Skogrand.

– Det har ikke vært den letteste oppgaven, men vi har stått sammen i det. Det var den eneste måten vi kunne komme oss videre på og vinne bronsefinalen på denne måten.

Spillerne måtte komme over skuffelsen mot Russland på hver sin måte. Noen brukte lang tid, andre kort. Noen var med på det samme for fem år siden i Rio de Janeiro.

Også den gangen drømte Norge om gull, men endte med bronse.

Skogrand har snakket mye med mange for å greie å bli klar til bronsefinalen.

Thorir Hergeirsson er meget stolt av kulturen i det norske landslaget.

Vondt langt inn i sjelen

Sittende på pressekonferansen etter kampen, brukte landslagssjef Thorir Hergeirsson en analogi fra høydehopp for å forklare hvordan det har vært for det norske laget siden semifinalen.

– Vi har gravd dypt. Når du har høye mål og store forventninger så gjør det vondt langt inn i sjelen når du river listen, sier islendingen.

– Du kan velge å legge listen lavt, for da er det ikke så ille når du river, fortsetter den norske landslagssjefen som selvsagt ikke har tenkt å senke ambisjonene.

Han snakker om en god kultur i det norske landslaget, og skryter over at spillerne greide å legge vekk skuffelsen mot Russland og slå tilbake mot Sverige. Det var opplest og vedtatt at når bronsefinalen begynte, så skulle entusiasmen være på plass.

– Vi var langt nede fredag kveld. Vi var fortsatt nede da vi våknet lørdagen. Men det ble gjort en himla jobb.

Det norske laget tok bronse i OL, som de også gjorde i Rio de Janeiro for fem år siden.

Kritisk til dommerkritikk

Skogrand er tydelig på at det ikke er en nedtur med bronsemedalje. Hun var reserve i OL for fem år siden, og fikk ikke medalje den gangen. I dette mesterskapet har hun vært en sentral del av laget.

– Overhodet ikke. Dette er min første medalje i OL og jeg er utrolig stolt av den, og nå skal den med hjem, sier Skogrand.

Etter semifinaletapet for Russland har de norske spilleren fått mye kritikk for at de klaget på dommerne. Skogrand var ikke blant dem som skyldte på andre enn seg selv for at Norge ikke kom til gullfinalen. Bergenseren mener mye lagvenninnene ytret ble sagt i kampens hete.

– Noen ganger sier vi nok ting som vi ikke ville sagt dagen derpå. Det var ikke dommerne som avgjorde semifinalen. Vi kunne avgjort selv.