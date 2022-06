Politirazzia mot Tour de France-lag

ODENSE, DANMARK (VG) Bare dager før Tour de France-starten i København har politiet gått til aksjon mot både ryttere og personer i støtteapparatet til Team Bahrain Victorious.

I TRØBBEL? Her er Bahrain Victorious-laget under Giroen tidligere i året. Nå har politiet utført razzia mot laget for andre gang på et år. Navnet på rytterne som er involvert er ikke kjent.

27. juni 2022 18:19 Sist oppdatert 19 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det bekrefter Tour de France-laget på sine egne nettsider.

Også i fjor ble Team Bahrain Victorious raidet av politiet. Den gangen var opp mot 50 politifolk involvert i razziaen, som fant sted midt under Tour de France. Aksjonen den gangen endte ikke med noen straff mot laget eller dets ryttere.

Laget reagerer på det som nå skjer, og avviser at det opererer i strid med dopingregelverket.

«Laget opplever at timingen på denne etterforskningen har til hensikt å bevisst skade lagets renommé» heter det på lagets nettside.

Både ryttere og folk i støtteapparatet skal ha fått politiet på døren i dag. Razziaen finner sted bare tre dager før Tour de France starter i København kommende fredag.

Politiet skal ha slått til mot adresser i både Spania, Portugal og Slovenia. Ifølge nettstedet Velonews var aksjonen koordinert av Europol.

– Dette forteller meg at politiet ikke er fornøyd med de svarene de har fått. Og at de leter videre etter bevis på noe. Politiet mener åpenbart at de har grunn til å etterforske videre, sier tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til VG.

Han forbereder seg nå på en over tre uker lang jobbreise til Danmark og Frankrike som kommentator for TV 2.

– Er dette litt typisk sykkelsporten: Når alt har vært rolig en stund, og ingen er dopingtatt, så smeller det brått i form av en skandale?

– Fordelen er iallfall at dersom det er noe å gå etter her, så øker sjansen for at noen avsløres, siden det er politiet som leder etterforskningen. Og dersom de er uskyldige, så er sjansen for å renvaskes, sier Kaggestad.

TV 2-KOMMENTATOR: Mads Kaggestad syklet for Credit Agricole som aktiv. Her er han i en debatt, foran dopingjeger Rune Andersen.

Bahrain Victorious skriver på sine nettsider at fjorårets razzia kommer etter sporslig suksess i Tour de France. Laget hadde på det tidspunktet notert seg for to etappeseirer.

.«Etter at laget - uten hell - har forsøkt å skaffe til veie informasjon (om fjorårets etterforskning, journ. anm.), så har etterforskerne bestemt seg for en ny granskning bare dager før det aller viktigste sykkelrittet. Det skaper utvilsomt en tvil om hensikten med etterforskningen» mener Tour de France-laget.

Bahrain Victorious-laget stiller med profiler som Damiano Caruso, Matej Mohoric, Dylan Teuns og Luis Leon Sanchez i årets Tour de France.