118 dager til Norge skal arrangere EM-fest: Fortsatt usikkert hvor kampene skal spilles

Viruspandemien har tatt strupetak på håndball-EM i Norge. «Nye» nasjoner kan komme inn i mesterskapet. Det er uklart hvor kampene spilles.

Det ser stadig mørkere ut for at håndball-EM går med tilskuere for det norske laget. Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Nå nettopp

Lørdag er det 118 dager til EM-start, og tiden er ikke på lag med arrangøren.

– Vi planlegger videre og fortsetter med håpet om å ha EM i tre byer i Norge, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund (NHF) til NTB.

Det er plottet inn kamper i Trondheim, Stavanger og Oslo-området.

Samtidig har NHF og Det europeiske håndballforbundet (EHF) flere alternative planer i spill. En av disse er å legge alle EM-kamper i Norge i samme by.

– Vi har ikke tatt stilling til hvilken by som i så fall er mest aktuell, sier Langerud.

Trolig er Trondheim og Oslo de to heteste alternativene.

Svært mye tyder på at mesterskapet uansett spilles med et begrenset antall tilskuere på tribunen. EM blir trolig primært et TV-produkt.

For EHF skal det foreløpig ikke være noe tema å avlyse EM med mindre pandemiutviklingen forverrer seg radikalt.

Hjelp

Om få dager sender NHF en søknad om mulig økonomisk hjelp fra Kulturdepartementet.

– Vi skal se på dette i dagene som kommer. Vi trenger støtte for å kunne fullføre EM-prosjektet dersom det ikke blir billettsalg, sier Langerud til NTB.

Skulle EM bli avviklet med fra 200 til 500 tilskuere per kamp, vil Norges Håndballforbund sannsynligvis tape godt over 20 millioner kroner i billettinntekter.

Fakta Fakta om håndballmesterskap 2020-2024

Her spilles EM, VM og OL i kvinnehåndball framover: EM 2020: Norge og Danmark OL 2021 (utsatt fra i år): Japan VM 2021: Spania EM 2022: Nord-Makedonia, Montenegro og Slovenia VM 2023: Danmark, Norge og Sverige OL 2024: Frankrike EM 2024: Østerrike, Ungarn og Sveits VM 2025: Tyskland og Nederland Vis mer

Byttes ut?

Viruspandemien har blusset opp i flere land i det siste, og det skaper ytterligere utfordringer for EM-arrangøren. Etter det NTB erfarer er det aktuelt å erstatte nasjoner som er i rød virussone med lag som ikke har utfordrende smittetall.

Dette er lagene som spiller EM, i seedingsfordeling:

1: Frankrike, Russland, Nederland og Romania.

2: Norge, Sverige, Ungarn og Danmark.

3: Montenegro, Tyskland, Serbia, og Spania.

4: Slovenia, Polen, Tsjekkia og Kroatia.

Det kan også bli krav om et omfattende testregime før og underveis i EM.

Mesterskapet spilles i perioden 3.–20 desember. Deler av EM er lagt til Danmark, men Norge står for godt over 50 prosent av kampene og hele sluttspillet.

De norske håndballjentene har ikke spilt et skikkelig hjemme-mesterskap siden VM i 1999. Det endte med gull foran fulle tribuner.

En ny tittel kan absolutt være på vei, men arenafesten i EM lever farligere og farligere for hver dag som går. Fredag ble det klart at Regjeringen ikke åpner for 500 personer på samme arrangement fra 1. september.

I slutten av august vil trolig rammene for EM være helt fastlagt.