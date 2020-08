Viktor Hovland om drømmeåret, utfordringene og rutinene: – Det har vært vanvittig

Han er et av midtpunktene i det gigantiske golfsirkuset. Viktor Hovland (22) er ikke i tvil om at stjernetilværelsen tar på.

Ut av bunkeren. Viktor Hovland er blitt en av Norges største idrettsutøvere på kort tid. Darron Cummings / AP

Når han prater med sin uangripelige amerikanske aksent på de internasjonale TV-sendingene, er det vanskelig å tro at det er en nordmann. Det han gjør på golfbanen er også så unorsk som man får det.

Viktor Hovland er blitt en verdensstjerne på rekordtid. Fra verdens beste amatør, til profesjonell, til første norske vinner av en PGA-turnering. Alt i løpet av kun to år.

Midt i en av hans mest hektiske perioder gjennom året har han tatt seg tid til å svare på spørsmål om suksessåret som er gått, hva han må bli bedre på og hvilke faste rutiner han er avhengig av. Intervjuet er gjort ved at PGAs pressekontakt har stilt våre spørsmål og sendt lydfiler med svarene til Aftenposten.

Fakta Viktor Hovland Født: 18. september 1997 (22 år gammel) Hjemsted i Norge: Oslo Bor nå: Oklahoma City, USA Norsk klubb: Miklagard Golf Meritter: Seier i en PGA-turnering i februar i år, 12. plass i U.S. Open i 2019 (beste amatør), 32. plass i U.S. Masters i 2019 (beste amatør), 1. plass United States Amateur Championship i 2018, NM-gull i 2014. Vis mer

Viktor Hovland havnet på 59. plass under helgens turnering i Memphis. Darron Cummings / AP

Suksessåret

For Hovland er det naturligvis seieren i Puerto Rico i februar, den første PGA-seieren av en nordmann noensinne, som står frem som årets høydepunkt.

– Det har vært et vanvittig år, og det har gått veldig fort. Det er også kult å se at jeg kan konkurrere i WGC (World Golf Championships) og være blant de beste i verden. Det har vært galskap, svarer han på Aftenpostens spørsmål om den siste tids suksess.

22-åringen har akkurat lagt bak seg helgens WGC-turnering i Memphis. Det er blant de mest prestisjetunge og pengestinne turneringene i golfen utenom majorturneringene. Han innledet første dag blant de ti beste, men måtte til slutt ta til takke med en 59. plass. Han er fortsatt rangert som verdens 31. beste spiller i en idrett som praktiseres av millioner verden over.

Bare det må kunne regnes som en enorm idrettsprestasjon.

Store superlativer

– Ha, ha, ha. Hvordan gjør man det?

Det er den umiddelbare reaksjonen til Øyvind Rojahn, toppidrettssjef i Norges Golfforbund, da vi ba ham sette ord på Hovlands suksessår.

– Det er store superlativer som egentlig passer best. Det er klart at han setter sikkert mest press på seg selv, men det er allerede blitt en forventning om at han kommer til å spille bra igjen og igjen. Vi må være klar over hvilket nivå han leverer på uke etter uke. Det er enormt, forteller Rojahn.

Det er ikke uten grunn at 22-åringen fra Ekeberg i Oslo har fått golfinteresserte nordmenn til å holde seg våken til langt ut i de sene nattetimer. Henrik Bjørnstad, tidligere PGA-spiller og nåværende Eurosport-ekspert, har fulgt Hovland tett i mange år. Han sliter også med å finne ordene som best beskriver nordmannens enorme oppblomstring.

– Det har altså gått vanvittig fort fra han ble profesjonell til der han er nå. Vi har på en måte blitt veldig bortskjemt med hans resultater. Det er oppsiktsvekkende, men forventningene stiger deretter også. Han er blitt en stor, stor stjerne allerede, mener den tidligere golfproffen.

– Det er store superlativer som passer best, sier Øyvind Rojahn. Norges Golfforbund

De tydelige utfordringene

Likevel har Hovland klare forbedringspunkter. Statistikk spiller en sentral rolle i de fleste amerikanske idretter. Golf er intet unntak.

– All informasjonen ligger der. Det er ingen gjettekonkurranse, sa en av de amerikanske kommentatorene da Hovlands tall rullet over TV-skjermen under helgens konkurranse.

For der Hovland ligger blant de ti beste i verden til å få ballen inn på greenen, området med det finpreparerte gresset som omgir hullet, er han blant de svakeste på nærspillet av de over 200 spillerne på PGA-touren. Se bare på tallene:

Utslag (tee): 12. beste

Innspill mot green: 6. beste

Tee til green: 11. beste

Putting: 149. beste

Nærspill: 192. beste

– Jeg har jobbet med nærspillet. Jeg vet at det er det som holder meg tilbake. Så er det også noen ting i mitt distansespill. På noen hull, der vinden kommer fra venstre, så har jeg problemer, forteller Hovland.

Viktor Hovland reiste hjem til Norge ved juletider. Her er han på Idrettsgallaen i starten av januar. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vanskelig balansegang

På de mange Eurosport-sendingene i år har Bjørnstad og makkerne analysert tallene. Selv om det er tydelig hvor Hovland sliter, mener han det ikke bare er så enkelt som at han må trene timevis på svakhetene.

– Det er balansegangen ved det å prøve å bli bedre på de delene, samtidig som man opprettholder de styrkene man har, sier Bjørnstad.

Han forteller videre.

– Det er vanlig at man begynner å gå etter i sømmene for å finne svakhetene. Fokuserer man veldig mye på det, så blir det andre litt svakere fordi man ikke får trent nok på det andre.

Les også Har klatret 2000 plasser på rankingen på to år: – Det verste er at han har mye mer å gå på. Det er det som er skremmende

Før Viktor Hovland var Henrik Bjørnstad den eneste nordmannen til å spille på PGA-touren. Ingerid Medhus / Eurosport

Sirkus Hovland

Det å bli en stjerne nærmest over natten, tar på. Det innrømmer også Hovland. Norske og amerikanske medier vil ha tak i ham. Sponsorer vil det samme. Hver helg er det konkurranse, mens han i ukedagene må reise lange distanser og forberede seg best mulig.

Etter to år som en del av sirkus golf, er han ikke tvil om hva han må prioritere utenfor golfbanen for å prestere: Hvile.

– Jeg må ha klare rutiner der jeg trener. Jeg gjør en del uttøying. Men mest av alt så ligger jeg i sengen og prøver å hvile så mye som mulig. Dette er lange uker, og jeg trenger all energi jeg kan få, erkjenner Hovland.

Det er ikke ofte Hovland gjør intervjuer utenom til reporterne som er på plass under turneringene i USA. Han gjorde et av få unntak til NRK tidligere i sommer. Det mener Bjørnstad det er en grunn til.

– Han blir veldig skjermet. Det er selvfølgelig frustrerende for folk som vil ta en prat, men han er nødt til å være egoistisk. Så stor som han er blitt, er det mange som vil ha tak i ham, forteller Bjørnstad.

Torsdag deltar Hovland i den første Major-turneringen i 2020. Turneringen arrangeres i San Francisco og regnes som en av de aller gjeveste i sporten.

Viktor Hovland er blant de beste i verden i noen faser av spillet, men er svak på de korteste slagene. Her prøver han å sikte seg inn på en put under turneringen FedEx St. Jude Invitational sist helg. Mark Humphrey / AP