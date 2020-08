Jordan-sko solgt for 5,5 millioner kroner

Christie's auksjonshus satte nok en rekord torsdag da hammeren falt for et sneakers-par Michael Jordan brukte i 1985.

Michael Jordan fra 1992. AP / John Swart / NTB scanpix.

NTB-AFP

7 minutter siden

Budene stoppet på 615.000 dollar (ca. 5,5 millioner kroner) for de røde og svarte skoene i størrelse 47. Skoene brukte basketballegenden i en oppvisningskamp i Italia i 1985.

Beløpet er ny rekord for denne typen objekter og ca. 500.000 kroner over et tilsvarende Jordan-par som ble solgt i mai.

Tilslaget falt likevel under forventet pris på rundt 6 millioner kroner.

Kampen i 1985 er kjent for at Michael Jordan dunket ballen så hardt i kurven at glassplaten bak knuste. Skoene ble da også solgt med en bit av glasset festet i sålen.