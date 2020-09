Som barn fikk de naboklager fordi de kranglet. Nå er de på byens beste lag i hver sin idrett

Eskil Dahl Reitan er fersk i Kolstad. Treneren tror han er en fremtidig nøkkelspiller.

Nå nettopp

Under barndommen i Klæbu kunne det gå en kule varmt for Dahl Reitan-brødrene. Det var tøffe konkurranser og rivalisering.

– Det var ekstremt. Vi har fått utallige klager fra naboer for at vi har vært ute på trampolinen sent. Vi ropte og kranglet om hva som var mål og ikke når vi spilte håndball og fotball. I nabolaget så var vi nok ikke de to best likte ungene, humrer yngste blad Dahl Reitan, Eskil, til Adresseavisen.