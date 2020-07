Telefonen til treneren endret alt for norgesmesteren: – Nå må jeg få orden på hodet

Fersk norgesmester Rachelle Wolff fikk fart på karrieren da hun for et halvt år siden ba treneren om hjelp.

Rachelle Wolff var avslappet etter at NM-gullet var i boks. Underveis kjente hun på presset. Fredrik Hagen, NTB scanpix

Når Oslo Grand Prix arrangeres på Løvenskioldbanen til helgen, er østfoldingen der som fersk gullvinner. Det var hun som hadde flest treff under finalen i leirdueskyting i NM-veka.

Grenen heter OL-trap og duene blir i kvinneklassen skutt ut fra 15 maskiner. 32-åringen vant foran Åshild Camilla Nordli og Eva Kristin Bjørkmann.

Wolff er oppildnet av fremgangen, drømmer om OL-deltagelse i fremtiden og vet at det ikke hadde blitt suksess hvis hun ikke hadde ringt til trener Magne Østby.

Han bor også i Trøgstad og er hennes private trener og i tillegg landslagstrener. Han har hatt ansvaret for henne i tre år. De må dra til en bane på Bjørkelangen for å få trent, der klubben Grasåsen Sportsskyttere holder til.

Stor jubel på pallen i Løten da NM-finalen i OL-trap var over. Vinner Rachel Wolff flankeres av Åshild Camilla Nordli og Eva Kristin Bjørkmann. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Utøveren ville videre

– Hun var ikke spesielt flink til å trene, innrømmer Østby.

Derfor var han glad da hun på eget initiativ bestemte seg for å legge inn mer innsats. To treningsdager i uken ble til fem. Det ble oftere treff.

– Vi gjorde om på små ting og det fikk konsekvenser. Rachelle trente heller ikke så mye fysisk, fortsetter 58-åringen.

Han skjønte at eleven ville ta tak for å se hvor langt hun kunne nå, og hun var bestemt. Østby var ikke i tvil om at det kunne bli bra.

Østby ble ikke overrasket da hun mottok gullmedaljen. Utviklingen har hele tiden gått riktig vei.

Mathea Johansson endte på 5. plass. Hun er en av de lovende i denne idretten. Fredrik Hagen//NTB scanpix

Fakta OL-trap Står for olympisk trap, en av grenene i leirdueskyting. OL-tap står på det olympiske programmet. Fra 1992 var olympisk trap åpent for både menn og kvinner, fire år senere kun for menn. Fra OL i 2000 deltar kvinner og menn i separate klasser. Det skytes på en bane med fem standplasser. Hver standplass har tre kastemaskiner som ligger i forskjellig avstand. Duene skytes ut med en viss fart, der retning og høyde kan varieres. Hvilken maskin som foretar utkastet er ikke skytteren klar over før det skjer. Når skytteren roper «klar», sendes «duen» ut, som egentlig en rund tallerken. Det er lov å løsne to skudd pr. due. Vis mer

Skulle jakte småvilt

Rachelle Wolff tenker tilbake på 2013 da hun tok jegerprøven fordi hun ville høste fra naturens overskudd og jakte på småvilt.

Det startet med en ringdue, og det ble jakt på større dyr, men uten at noe vilt falt. Så viste det seg likevel at hun var en treffsikker skytter, i alle fall på skytebanen, der hun ble penset inn på idretten.

– Årsaken til henvendelsen til treneren i fjor, var at jeg hadde veldig lyst til å komme på landslaget. Jeg ville presse meg selv, forteller utøveren som har skutt med hagle i syv år, men bare har erfaring fra tre i OL-trap.

Hun hadde riktignok tatt sølv i nordisk mesterskap i 2018, men skjønte at det var mye mer å hente.

Det Wolff fortsatt sliter med er at hun blir et nervevrak når hun står på standplass og det er mye som står på spill.

– Men jeg greide nesten å kontrollere det i NM. Jeg blokkerte det bort litt i alle fall, sier hun lattermildt.

Det artige er at hun kom hjem fra NM med to gull. Sammen med treneren ble det også tittel i mixed-klassen.

Finalisten har ingen andre enn seg selv å stole på, og skuddene bør sitte. Rachelle Wolff var ikke helt fornøyd, men hun traff bedre enn de andre. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Kun tre på landslaget

Østby har per i dag to menn og en kvinne på landslaget i olympisk trap. Ruben Grønbeck Lillerud og Espen Unneland, sistnevnte ble norgesmester på Løten, og Mathea Synnøve Kalvik Johansson. Tenåringen fra Sarpsborg er bare 16 år, men hun har overbevist. Akkurat under NM ble det for mange bom og 5.-plass.

Østby vet at den 16 år eldre Wolff har mye mer å forbedre, og han tenker på det skytetekniske. Selv tenker hun på enda en oppgave:

– Nå må jeg få orden på hodet, men jeg blir tryggere når jeg ser hva jeg får til. Og jeg merker at jeg er i bedre fysisk form.

PS: Oslo Grand Prix i Bærum lørdag og søndag er normalt et stort internasjonalt stevne, men på grunn av koronarestriksjoner blir det kun norsk deltagelse.

