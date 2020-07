Stjernetrio testet positivt for korona – får likevel spille storturnering: – Det er veldig spesielt

Dylan Frittelli, Denny McCarthy og Nick Watney har testet positivt for koronaviruset, men får likevel delta i PGA-turneringen Workday Charity Open.

Trioen Dylan Frittelli, Denny McCarthy og Nick Watney får spille tross positiv koronatest.

Nå nettopp

Bare timer før turneringen skulle begynne onsdag morgen, ble de tre golfspillerne fjernet fra gruppene de opprinnelig skulle spille i og i stedet plassert sammen, skriver The Guardian.

Arrangøren skriver i en uttalelse at de ikke skal kunne smitte andre. Ettersom de fortsatt avgir positive tester, gjør de dette som et ekstra sikkerhetstiltak.

Ifølge The Guardian skal konkurrenter ha reagert med «hevede øyenbryn». Det har Per Haugsrud, golfkommentator for Eurosport, full forståelse for.

– Jeg ville også tenkt sånn. Folk er redde med god grunn. Man står på treningsfeltet og tar på de samme ballene. Jeg vil si at det er veldig spesielt, sier Haugsrud.

Les også Har klatret 2000 plasser på rankingen på to år: – Det verste er at han har mye mer å gå på. Det er det som er skremmende

– Vanvittig med ressurser

Arrangøren forklarer at spillerne tilfredsstiller retningslinjene til det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging.

Retningslinjene sier at spillerne må fjernes i ti dager etter at de først viste symptomer. Det må også gå tre dager uten at de viser symptomer som feber uten å ha brukt medisiner.

På dette stadiet skal det ikke være noe risiko for smitte, sier Tom Hospel, arrangørenes medisinske rådgiver, ifølge Insider.

– En ting er spillerne, men hva med caddiene og tiden før og etter rundene. Man har jo treningsfelt, spisesteder og toaletter. Det høres veldig merkelig ut, men PGA-touren har jo vanvittig med ressurser, så de ordner nok dette på en praktisk måte, sier Haugsrud.

Les også Hovland best i norsk duell – dro inn over én million kroner

Får ikke bruke innendørsfasiliteter

Arrangøren opplyser at de tre spillerne ikke får brukt fasilitetene innendørs.

Nick Watney testet først positivt 19. juni. Deretter trakk Denny McCarthy seg fra Travelers Championship uken senere, og to dager testet også Dylan Frittelli positivt for viruset.

– Jeg føler meg bra og ble overrasket og skuffet da jeg hørte om den positive testen, sa Dylan Frittelli like etter at han fikk vite om testen.

Etter den første runden står Frittelli og McCarthy med ett slag over par. Watney står med hele fem slag over par.

Viktor Hovland ligger godt an etter torsdagens runde. Joseph Maiorana / X02835

Øyner stort Hovland-resultat

Langt bedre har det gått for Viktor Hovland. Den norske golfstjernen ligger foreløpig på en 8.-plass med tre under par. Adam Hadwin leder med seks slag under par.

Per Haugsrud øyner et stort resultat fra nordmannen i løpet av de neste ukene.

– Han har så mye mer inne. De to siste ukene har han blitt nummer elleve og tolv, og han kunne ikke blitt dårligere. Han har ikke hatt noe flyt. Han har vært best av alle i langspillet, og langt nede nede på putting, sier Haugsrud.

Golfkommentatoren påpeker at det er lettere å justere puttingen kontra langspillet.

– Fortsetter han med det langspillet han har vist de siste ukene, og putter det som skal puttes, kan det løsne. Nå skal de spille på samme sted de neste to ukene, og jeg er ganske sikker på vi får se han helt der oppe én av de ukene, avslutter Haugsrud.