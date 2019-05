I en årrekke har New York Times-journalist Tom Farrey vært på leting etter den mest effektive idrettsmodellen for ungdom.

Nå tror Times-journalisten at han har funnet svaret. I en artikkel publisert søndag på New York Times skriver Farrey at han fikk øynene opp for Norge etter medaljerekorden (39) i OL i Pyeongchang.