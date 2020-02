Den 77-årige canadieren har vært medlem av Den internasjonale olympiske komité siden 1978. Han har vært et framtredende medlem og var også den første president i Verdens antidopingbyrå (Wada).

I et intervju med nyhetsbyrået Associated Press snakker han ut om trusselen covid-19-viruset utgjør mot gjennomføringen av sommerlekene som etter planen skal innledes 24. juli.

– Vi kan vente til to måneder før lekene før en avgjørelse treffes, sier han.

Det vil bety slutten av mai. Håpet er at spredningen av viruset er under kontroll innen den tid.

– Det er mye som må skje når det gjelder sikkerheten. Det handler om mat, OL-landsbyen, hotellene. Mediene vil allerede være i gang med å bygge sine studioer, sier Pound.

Om avgjørelsen skulle bli at OL ikke kan avvikles etter planen, tror Pound det vil bety avlysning, ikke utsettelse eller flytting.

– Det er ikke bare å utsette et arrangement av denne størrelsen. Det er så mange bevegelige deler, så mange land, årstider og konkurransesesonger, for ikke å snakke om TV-sendeplaner. Vi kan ikke bare si «la oss gjøre det i oktober», sier han.

Foto: Jae C. Hong, AP / NTB scanpix

– Stol på oss

Pound ønsker ikke å alarmere utøvere eller andre som planlegger å overvære sommerlekene. 11.000 idrettsutøvere skal ta del i sommer-OL og 4400 i Paralympics, som starter 25. august.

– Så langt vi vet kommer dere til å være i Tokyo for å konkurrere i sommer. I øyeblikket tyder alt på at lekene vil bli avviklet etter planen, så konsentrer dere om trening og forberedelser og vær trygge på at IOC ikke kommer til å sende dere inn i en pandemi, er hans oppfordring til idrettsfolkene.

Siden de første moderne olympiske leker ble avviklet i 1896 har lekene blitt avlyst bare på grunn av storkriger. Tokyo skulle arrangert lekene i 1940, men det ble aldri noe av på grunn av 2. verdenskrig. I stedet var Japans hovedstad OL-vert i 1964.

– Dette er den nye krigen, og vi må møte den, sier Pound om virusspredningen.

Lytter til WHO

– Rundt den tiden (slutten av mai) kommer folk til å spørre seg «er dette tilstrekkelig under kontroll til at vi kan føle oss trygge på reise til Tokyo, eller ikke?»

Pound sa at IOC er i tett kontakt med Verdens helseorganisasjon.

– Det er en stor, stor, stor avgjørelse, og den kan ikke fattes uten at vi har pålitelig informasjon å basere den på, sier han.

– I øyeblikket er det ingen som foreslår at vi skal avlyse eller flytte lekene, men om dette skulle bli til noe som ligner på spanskesyken (som for rundt 100 år siden tok millioner av liv), så må alle ta medisinen sin.