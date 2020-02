Norsk toppsyklist har fått «husarrest» etter korona-mistanke

– Vi har akkurat fått beskjed om at vi ikke kan forlate rommene våre, skriver Carl Fredrik Hagen i en tekstmelding.

Han følger opp:

– Så nå er jeg veldig glad for at vi har stort rom på femstjerners hotell.

LES MER OM SAKEN HER: Sykkelritt stoppet etter korona-mistanke. Nordmenn skal også testes.

Carl Fredrik Hagen

Holder humøret oppe

Han og Lotto Soudal-kompisen Remy Mertz har ikke mistet humøret selv om de befinner seg i en kjip situasjon.

Torsdag besluttet nemlig Abu Dhabi Sports Council å avlyse de to gjenværende etappene av UAE Tour etter at to personer testet positivt for koronaviruset. Litt før klokken 01 lokal tid ble rytterne vekket og varslet om testing.

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) og Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates) er de to norske deltagerne i rittet. I skrivende stund venter de på resultatet på testene. Hagen får ikke forlate rommet sitt, mens Bystrøm har fått litt friere tøyler.

– Vi kan oppholde oss innenfor hotellets vegger. Så det er ikke så strengt hos oss, skriver Bystrøm i en tekstmelding.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kristoff kræsjet med liten jente etter målgang i Algarve.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Risikerer karantene i to uker

Hagen forteller at de ble testet 05-tiden. De håper å få svarene i løpet av et døgn. Han fikk først beskjed om at de kunne bevege seg fritt inne på hotellet, men mens vi snakket med ham, kom beskjeden om at de må forbli på rommene sine.

UAE-rytter Bystrøm er blitt varslet om at en positiv prøve vil føre til to ukers karantene. Om testene er negative, får de lov til å reise hjem. Hagen antar at det samme gjelder på deres lag, Lotto Soudal.

Den italienske avisen Gazzetta dello Sport skrev torsdag at det var to italienske massører på Bystrøms lag, UAE Team Emirates, som først vise symptomer. Dette avviste han overfor procycling.no torsdag kveld.

– Jeg vet ikke hvordan det startet. Det er vanskelig å vite. Jeg ser bare at det står mye rart på nettet som ikke er sant, utdyper Bystrøm fredag morgen.

Fotballproff John Hou Sæter sitter også korona-fast. Les mer her: Kinaproffen sitter korona-fast i Trondheim: - Det sprer seg jo en usikkerhet

– Bra det blir iverksatt preventive tiltak

Det eneste Bystrøm og Hagen nå kan gjøre, er å vente. Ifølge sistnevnte har ingen på Lotto Soudal vist noen symptomer.

– Ingen er redde. Vi holder humøret oppe og får ikke gjort noe med situasjonen uansett, sier Hagen, som synes det er kjipt at han ikke får fullført rittet, men som samtidig er fornøyd med at laget avsluttet med en etappeseier.

– Jeg er avslappet til korona og ikke redd. Men jeg synes det er veldig bra at det blir iverksatt preventive tiltak, for det er synd hvis det blir unødvendig spredt til allerede syke mennesker, barn og eldre, utdyper han.

Bystrøm tar det også med ro.

– Noen er litt mer stresset enn andre, naturligvis. Jeg tenker at situasjonen er som den er, og jeg får ikke forandret noe allikevel. Det er jo et problem i hele verden, ikke bare her. Jeg tar det med ro, sier Bystrøm.