Etter en lang treningsperiode i perfekt flyt, sa kroppen uventet nei. Filip Ingebrigtsen irriterer seg kraftig over at han måtte kutte konkurranser, men torsdag kveld er smilet tilbake. Da utfordrer han verdenseliten under Diamond League konkurransen i Roma.

– Kroppen har begynt å respondere slik jeg ønsker. Det er kjekt å kjenne den følelsen, og går det greit i Roma, skal det utrolig mye til for at jeg ikke stiller på Bislett neste torsdag, sier Filip Ingebrigtsen til Aftenbladet.