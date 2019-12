Storkamp i EM pirrer: Snart utsolgt på Sagosens «hjemmebane»

Norge er i gruppe med Bosnia-Hercegovina, Portugal og Frankrike. Alle kampene skal spilles i Trondheim, og møtet med sistnevnte lag har vekket interesse hos håndballinteresserte nordmenn. Kampen er nemlig snart utsolgt.

Det forteller Lars Hojem Kvam til NTB. Han er leder for media og kommunikasjon i Norges Håndballforbund.

– Det er så godt som utsolgt. De øvrige dagene er det fortsatt noen ledige billetter, men antallet synker merkbart dag for dag, sier han.

Norge åpner mesterskapet mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. To dager senere venter nøkkelkampen mot Frankrike, før Portugal er motstander 14. januar. De to beste går videre fra gruppen.

Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Sagosen på hjemmebane

For Sander Sagosen, som til daglig spiller i den franske storklubben Paris Saint-Germain, blir nok EM spesielt. Som trønder skal han spille mesterskap i området der han vokste opp. Kampene skal spilles i Nye Nidarøhallen.

24-åringen spilte for Trondheim-lagene Charlottenlund og Kolstad før han meldte overgang til Haslum. Deretter gikk turen til Aalborg i Danmark før han i 2017 skrev under for PSG.

Norges herrelandslag i håndball har de siste årene etablert seg som et av verdens beste. I de to siste VM-sluttspillene er det blitt sølv. Under EM i 2018 stemte det riktignok ikke like godt. Da ble Christian Berges menn nummer åtte.

