Avbryter høydetrening for å løpe Diamond League i USA

Det er et Diamond League-stevne og en engelsk mile som ble for fristende for de to norske løperessene.

Fredag tar trener Gjert Ingebrigtsen med seg de to yngste for å dra til Stanford ved San Francisco.

– Det blir bånn pinne bort, og bånn pinne hjem igjen, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Det er ni timers tidsforskjell mellom treningsleir i Europa og stevne i San Francisco. Dermed blir det en kjapp retur. Planen er å dra direkte fra målgang til flyplassen og retur til treningsleiren i St. Moritz.

Ifølge VG er det kontraktforpliktelser til utstyrsleverandøren Nike som gjør at de er nødt til å prioritere løping i USA midt under en treningsperiode.