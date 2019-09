Det var under kampen mot Brasil fredag kveld hun fikk en vridning i kneet.

I ettertid har det vist seg at hun har pådratt seg en rotskade i menisken i høyre kne, det vil si en skade i meniskens feste. – Det føltes som foten satt fast i gulvet. Jeg håpet jo at dette ikke var alvorlig, men det var det jo. Jeg merket at noe ikke var som det skulle inne i kneet. Det er ganske tøft for meg nå, sier Løke til NTB.

Hun høres trist ut, men livner til når samtalen kommer inn på veien tilbake.

Løke håper å bli operert til uka. Så starter jobben med å fullføre et comeback.

Fakta: Skader på landslaget * Helt uaktuell for VM: * Heidi Løke: Meniskskade i kneet. * Nora Mørk: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. * Kjerstin Boge Solås: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. * Katrine Lunde: Ødelagt fremre korsbånd i kneet. * Henny Ella Reistad: Prolaps i ryggen Ytterst tvilsom: * Veronica Kristiansen: Betennelse i symfysen. Denne bruskskiven ligger i nærheten av bekkenet. * Amanda Kurtovic: I opptrening etter kneskade (fremre korsbånd). * Noe usikker: * Vilde Mortensen Ingstad: Ryggproblemer. * Aktuell: VM spilles i Japan i november og desember.

– Gir meg ikke

– Jeg gir meg absolutt ikke. Det er helt sikkert. Jeg lover å komme sterkt tilbake. Nå er det bare å se framover og bruke tiden godt.

– Dette var et tøft slag, og jeg er langt nede nå. Jeg har heldigvis vært lite skadd gjennom karrieren min, men nå var det dessverre jeg som var uheldig. Skader kommer jo alltid ubeleilig, og med mesterligaspill for Vipers og med VM i Japan nært forestående, var dette ekstra dårlig timing. En ting er imidlertid sikkert: Jeg skal gjøre jobben for å komme tilbake, sier Heidi Løke i en pressemelding.

Landslagslege Nils Ivar Leraand opplyser til håndballforbundets side at dette er en skade som må sys med inngrep, og at rehablilieteringsperioden normalt vil være mellom rundt fem-seks måneder.

Sjelden skade

Han sier videre at dette er en ganske sjelden skade, og utgjør en svært liten del av kneskadene idretten. Og at dette er en type skade som må fikses, som rett og slett i leger seg selv.

En rekke spillere, deriblant Katrine Lunde, Nora Mørk og Henny Ella Reistad, er uaktuelle på grunn av skader, og blir ikke med til VM.

I tillegg er tre andre navn noe usikre med tanke på mesterskapet: Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Vilde Mortensen Ingstad.

Skaden er også dårlig nytt for Vipers Kristiansand, som skal ut i Champions League-gruppespill som starter neste helg.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Det betyr at en til av våre beste spillere er skadet. Vi blir ekstra sårbare. Nå blir June Andenes vår eneste linjespiller, og det er ikke optimalt at hun står alene, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Han håper å ha Løke tilbake etter jul.

– Jeg vet ikke hvor lang tid vi snakker om her., men vi vil nok ikke se Heidi tilbake før etter jul. Det er bare å ønske henne god bedring, sier Gjekstad, som altså mangler sine kanskje tre viktigste spillere - Lunde, Reistad og Løke, når sesongen drar seg til med Champions League-spill.

Lunde er korsbåndsskadet, mens Reistad har en prolaps i ryggen.

Heidi Løke blir sannsynligvis operert allerede i neste uke. Hun mister demed definitivt VM.

Skal gi Heidi Løke all hjelp

Landslagstrener Thorir Hergeirsson likte ikke at en av hennes nøkkelspillere er ute med tanke på VM.

– Veldig trist for både Heidi selv og for laget. Vi skal ta skikkelig vare på henne, og gi henne den hjelpen hun trenger, sier han til håndballforbundets side.

– Nå skal vi ta med hennes innstilling og fightervilje til Japan, samtidig som vi ønsker han lykke til med operasjonen og opptreningen, forteller han.