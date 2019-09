Oftedal lider med venninnene, men nekter å senke VM-målet

Györ-spilleren lider med alle sine skadde landslagsvenninner, men den lange forfallslisten stopper ikke håndballjentenes VM-ambisjon om medalje.

– Det er en stor belastning for dem som opplever disse skadene. For et lag å miste så mange store navn, ja det er en utfordring. Slik er det akkurat nå, og det er godt at det jobbes solid på yngresiden i Norge og at det stadig kommer opp flere spillere. Det er en veldig god ting. Hvis ikke, ville det vært verre, sier Oftedal.

– Det virker ikke som det er snakk om å gi slipp på målsettingen om VM-medalje tross skaderushet?

– Nei, den holder vi på. Jeg tror det er ganske viktig. Sport dreier seg veldig mye om selvtillit. Hvis vi som lag har troen også i perioder der utgangspunktet er annerledes, så er sjansen bedre for at vi lykkes.

Hun mesterskapsdebuterte for Norge i 2010 og ble småsentral året etter på vei mot norsk VM-gull i Brasil. Nå er hun en åpenbar lagkaptein.

Denne uken spiller Norge mot Argentina, Japan og Brasil i høstens eneste turnering før VM. Mesterskapet spilles i perioden 30. november - 15. desember.

Tilbakeslag

Våren og sommeren har vært som en skrekkfilm med flere versjoner for landslagssjef Thorir Hergeirsson. Det startet med at han satt på tribunen i Budapest og så veteranen Katrine Lunde segne om med et ødelagt kne. Det skjedde andre helgen i mai og var bare starten på skadeflommen.

Nora Mørk, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås fulgte så og er alle uaktuelle for VM. Veronica Kristiansen sliter tungt med å rekke mesterskapet. Det samme gjelder Amanda Kurtovic.

Vilde Mortensen Ingstad er hittil siste problem på bordet. Hun har utfordringer med ryggen, men rekker trolig VM.

I tillegg velger keeper Kari Aalvik Grimsbø fortsatt å prioritere klubbjobben i Györ. Kneproblemer gjorde at hun takket nei til Norge for halvannet år siden.

Fakta: Norge i VM: 1971: 7.-plass 1973: 8.-plass 1975: 8.-plass 1982: 7.-plass 1986: Bronsemedalje 1990: 6.-plass 1993: Bronsemedalje 1995: 4.-plass 1997: Sølvmedalje 1999: Verdensmester 2001: Sølvmedalje 2003: 6.-plass 2005: 9.-plass 2007: Sølvmedalje 2009: Bronsemedalje 2011: Verdensmester 2013: 5.-plass 2015: Verdensmester 2017: Sølvmedalje

Reprise

Forrige gang Norge havnet i en tilsvarende og kanskje enda litt verre skadesituasjon, var i 2015. Da endte VM med norsk 9.-plass i Russland. Det er den svakeste prestasjonen siden håndballjentene slo gjennom med VM-bronse i 1986.

Vinner Norge årets VM, i så fall til uvanlig høy odds, betyr det garantert OL-plass.

En ekstrasjanse kommer i en OL-kvalifisering til våren for mange lag fra verdensmesterskapet. 12 lag får plass i OL.

Blir lenger

Nylig forlenget Oftedal sin kontrakt med Györ. Det betyr at avtalen hennes løper til sommeren 2022.

Dermed fortsetter Oftedals langdistanseforhold til den tyske landslagsspilleren Rune Dahmke.

– Vi to har en avtale om at det i utgangspunktet blir dette og to år til i Györ. Så får vi se enda nøyere på det neste gang. Det viktigste er at vi begge er åpne for å gjøre det som er best for karrierene våre. Vi gir ikke hverandre noe dårlig samvittighet, sier Oftedal.