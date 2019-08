Han kunne knapt tro det selv. Da Karsten Warholm brøt den magiske 46-grensen, sprang han samtidig tidenes nest raskeste løp på 400 meter hekk.

23-åringen flyttet blikket mot storskjermen på arenaen i Zürich. Der sto kveldens fasit:

46,92.

Warholms øyne lyste opp, før han sjokkert la seg på bakken med hendene over hodet.

Han var 14 små hundredeler unna Kevin Youngs verdensrekord fra 1992 (46,78).

Du kan jo finne en stoppeklokke, prøve å starte – og stoppe den etter 14 hundredeler. Du skal være ganske kjapp i fingeren.

Den dårlige niende hekken

– Jeg har jo en drit dårlig hekk ni, det gjør det bare enda verre. Vi gleder oss til neste gang, sa Warholm til NRK umiddelbart etter bragden.

Neste gang er i VM i Doha i slutten av september.

– Nordmenn har tatt gull tidligere, og nordmenn har satt verdensrekorder tidligere. Men dette er en av de ypperste prestasjonene i norsk friidrettshistorie. Det er det ingen tvil om, sier Johan Kaggestad, mangeårig trener og en av Norges fremste friidrettseksperter.

Fakta: Beste tider på 400 meter hekk 1. Kevin Young, 1992 (46,78) 2. Karsten Warholm, 2019 (46,92) 3. Rai Benjamin, 2019 (46,98) 3. Abderrahman Samba, 2018 (46,98) 5. Edwin Moses, 1983 (47,02)

14 magiske hundredeler

I midten av juli forbedret Warholm sin egen europeiske rekord på 400 meter hekk i London. Da var tiden 47,12, og verdensrekorden hadde for lengst blitt et tema.

– Jeg legger mye mindre i det enn andre, tror jeg. Men det er veldig spennende det snakket rundt verdensrekorden, innrømmet Warholm da Aftenposten møtte ham i slutten av juli.

Nå er det Kevins Youngs eminente rekord fra Barcelona-OL i 1992 som gjelder. Amerikanerens tid på 46,78 lever farlig.

– Jeg synes selv at den verdensrekorden på 400 meter hekk har vært en av de tøffeste og vanskeligste å slå. Nå er Warholm like ved, sier Kaggestad, og legger til:

– 14 hundredeler er veldig lite. Det er klart at hver hundredel blir vanskeligere å realisere. Han er ung, og har tatt små steg veldig gradvis og fint. Det er realistisk at han kan knekke den rekorden. Men han er ikke alene om det.

Kaggestad peker på Warholms to argeste konkurrenter: Rai Benjamin og Abderrahman Samba. Begge har en personlig bestetid på 46,98. I VM får man trolig se alle tre, side om side med hverandre, i kampen om gullet.

Slik kan han ta rekorden

Da han forbedret den europeiske rekorden for halvannen måned siden, gjorde han en feil på hekk fem og ti. I Zürich var hekk ni problemet. Det vitner om at det er hundredeler å hente.

– Det er alltid forbedringspotensial. Karsten har forbedret seg fra sesong til sesong. Jeg tror ikke han stresser noe særlig med den rekorden. Det var forbedringspotensial i en hekkpassering, så det er ingen tvil om at verdensrekorden er innen rekkevidde, sier Arve Hatløy, Warholms tidligere trener.

Han fulgte torsdagens løp fra stua hjemme i Ulsteinvik, og trodde et øyeblikk at seieren skulle ryke etter feilen på hekk ni. Lederen i Dimna idrettslag lar seg stadig imponere over sin tidligere elev, men er klar på at alt må sitte skal verdensrekorden bli hans.

– Da må han ha et optimalt løpsopplegg først og fremst. Han må komme inn i rytmen, slik at han har et ekstra gir å sette inn. Han må ha gode forhold, med rett vind og temperatur, forteller han.

Hatløy tror det blir i overkant tøft å bryte den magiske grensen allerede i Doha-VM. Der kan den varme temperaturen slå negativt ut.

Den påstanden støtter Kaggestad.

– Det å løpe 400 meter hekk i Zürich er ofte positivt. Byen ligger ca. 500 meter over havet. Da er det litt mindre luftmotstand enn det for eksempel er på Bislett. Så bedre forhold enn det man fikk i Zürich, får du i hvert fall ikke i Doha, konkluderer Kaggestad.