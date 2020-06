Kameratgjengen som vant NM for juniorer i 2018 og 2019, fyller nå 21 og 22 år, og har etablerte seg i eliteserien med to ganger sluttspillplass på to sesonger som resultat.

Klubben opphever deler av permitteringene, treningene er i full gang, seks ganger felles, seks ganger egentrening, 12 økter i uken. Det stilles betydelig krav.