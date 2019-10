Dette kan være Jakob Ingebrigtsens gullplan

QATAR: – Jeg går for gull, lød den korte og konsise kommentaren fra hovedpersonen da han ble spurt om taktikk og muligheter like etter semifinalen.

– Jeg ser ikke bort fra at han gjør som han gjorde på 5000 meter, sier en smilende trenerpappa Gjert Ingebrigtsen, i det teamet er på vei inn til løpernes hovedkvarter på storslagne og fasjonable Wyndham West Bay lørdag middag.

Det betyr bare én ting:

Jakob Ingebrigtsen kommer til å bruke nøyaktig samme løpsopplegg som har gitt ham topplassering etter topplassering på 1500 meter og én engelsk mil i Diamond League denne sesongen.

Junioren fra Lura er ranket som verdens nest beste løper på distansene.

Opplegget er enkelt: På halen fra start, aktiv frem til teten halvannen runde fra mål, fullt kjør de siste 3–400 meterne. Han prøvde det samme på 5000 meter, der holdt det ikke helt inn.

1500 meter har ikke bydd på samme problem, men Team Ingebrigtsen innrømmer at de ikke helt vet hvordan Jakob vil reagere med fire løp i kroppen på åtte-ni dager.

– Vi har hatt en fin, rolig gjennomkjøring. Guttene ser bra ut, forteller trenerpappa Gjert Ingebrigtsen etter formiddagsøkten lørdag.

Mens Jakob og Filip hastet forbi til dobbeltrommet og en god dusj, tok treneren seg som vanlig veldig god tid med norske medier.

– Ingen har gjort det samme som Jakob

– Jakob har nettopp fylt 19, han er i sitt første VM og sin andre finale, ingen i historien har gjort det samme, han behøver ikke spare på noe som helst, understreker Gjert og tilføyer at han nevner VM i Doha som guttens første VM selv om han også var med i London for to år siden.

– Det gjaldt ikke, der var han bare med for føle på atmosfæren.

Etter semifinalen hadde Jakob og Filip en god prat med kenyanerne Timothy Cheruiyot og Ronald Kwemoi, men det er ikke snakk om noen samkjøring eller felles taktikk.

– Guttene er gode venner fra Diamond League, de holder sammen, det er der de beste møtes, men noen felles taktikk er umulig.

– Akkurat som guttene heller ikke kan legge taktikk når de løper sammen. Det er umulig forplikte seg til noe, for du vet aldri hvordan løpsutviklingen blir, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Måtte bruke VM til å lære

Han legger ikke skjul på at det fortsatt sitter i at Filip misset finalen med 15 hundredeler. Han gjorde noe han aldri har gjort før da han doblet og kjørte både 5000 meter og 1500 meter her i Doha.

– Filip har vært der, han har tatt medalje, derfor var det greit å prøve nå. Han har ikke gjort det før, faktisk har Jakob mer erfaring. Tanken var å prøve for alle i EM i fjor, men det er en helt annen sak. Vi må prøve og feile mot de beste. Og VM er ikke så farlig, men nå er det i alle fall Jakobs tur til å prøve på medalje, understreker trenerpappaen.

Og tilføyer:

– Vi må finne ut hva det er som holder Filip igjen. Vi har drevet med isvann og kjølevester, jeg vet ikke om dette har spilt noen rolle.

Lise Åserud

– Jakob har prøvd før og takler det fint, Filip har ingen erfaring. Vi må finne ut av det før OL i Tokyo neste år. Kanskje var det ikke nok isbading, kanskje ble det for kaldt. Vi må søke svar sammen med det medisinske apparatet, sier Gjert.

Lege Ove Talsnes er ikke i tvil om at isbad og kjølevester er helt nødvendig under forhold som i Qatar.

Isbad og kjølevester helt nødvendig i Tokyo

– Det blir enda varmere i Tokyo, der blir det helt avgjørende at isbad og kjølevest fungerer, understreker Talsnes overfor Aftenbladet.

– Jeg er sikker på at det fungerer for Filip også, men vi må finne ut om vi skal justere opplegget noe, uttaler legen.

Gjert Ingebrigtsen er helt enig.

– Det er noe med muskulaturen til Filip som gjør at den komprimerer veldig og blir hard. Kanskje må vi justere og tilpasse treningsopplegget, kanskje skal han ha et litt lettere treningsopplegg i forkant av OL.

Gjert Ingebrigtsen angrer ikke et øyeblikk på at de doblet for VM i Doha, ei heller at de ikke har prioritert mesterskapet høyere en alt annet i en veldig lang sesong.

Ingen eksperimentering i OL

– Hadde vi ikke doblet her og prøvd regimet med isbad og lignende, ville vi vært like blanke til OL i Tokyo. Nå drar vi med masse erfaring fra et mesterskap som kommer annethvert år. Vi får en mengde nye muligheter, understreker treneren.

– Hva med OL, der blir det vel ikke gambling, spør vi.

– Overhodet ikke. Der reiser vi for å vinne medaljer fastslår trenerpappaen som er veldig glad for at Filip er igjen og støtter Jakob inn mot og gjennom finalen.

– Filip kunne dratt rett til Zürich, men han vet at Jakob hadde stanset igjen om det var motsatt. Guttene er veldig nære. De jogget sammen etter semifinalen fredag og begynte allerede å snakke sammen om finalen, forteller Gjert Ingebrigtsen.