Hovland slo tilbake i Sør-Korea – avsluttet turneringen med opptur

Nordmannen fikk brutt sin historiske rekke med 19 strake runder under 70 slag lørdag da han gikk en runde med 74 slag.

Søndag var han imidlertid tilbake i form i fjerde og siste runde i PGA-turneringen i Sør-Korea. Der endte han på tre slag under par, til en 69-runde. Det var hans tredje 69-runde i turneringen, og han endte opp med 281 slag, syv slag under par totalt.

Bogey ødela starten

Hovland startet de første to hullene på søndagens avsluttende runde på par, før han fikk en birdie på sitt 3. hull, men bogey på det 4. hullet ødela den flotte starten. Frem til halvveis i runden spilte nordmannen på par, før han leverte to birdier på rad.

Etter tre hull på par noterte 22-åringen nok en birdie på det 14. hullet, men ved det neste hullet pådrar han seg rundens andre – og siste – bogey. Han avsluttet runden med en birdie på nest siste hull, før siste hull endte på par.

Amerikaner vant

Etter en god konkurransedag klatret 22-åringen to plasseringer på resultatlisten. Amerikaneren Justin Thomas vant turneringen. Med sin avsluttende 67-runde vant han med to slag foran Danny Lee fra New Zealand.

Den unge nordmannen Hovland blitt nummer 54, 13, 13, 16, 4, 10 og 31 på sine PGA-starter. Han har også en 11.-plass fra Europatouren i England.

Hovland er ranket som verdens 94. beste golfspiller. Neste PGA-turnering går i Chiba, Japan fra torsdag.