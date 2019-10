Roe endte sist i VM-tikampen

En håndfull utøvere hadde gullmuligheter foran 1500-meteren som rundet av tikampen i Doha. Til slutt trakk Kaul det lengste strået, mye takket være et formidabelt spydkast på 79,05. Det er verdensrekord for tikamp.

Marcel Uibo fra Estland tok sølvet etter å ha fått samme plassering på 1500-meteren.

Martin Roe fikk ødelagt sine muligheter til en hyggelig plassering da han ble disket på onsdagens 400 meter for å ikke ha holdt seg til sin bane i løpet. Han har i tillegg slitt med en skade gjennom hele konkurransen som har hemmet ham kraftig.

På 1500-meteren risikerte han ingenting og jogget rolig i mål som sistemann. Da han passerte målstreken løftet han tommelen mot publikum.

Franske Kevin Mayers forsøk på å forsvare VM-gullet i tikamp endte i tårer lenge før den avsluttende 1500-meteren torsdag. Han måtte bryte stavkonkurransen tidligere på kvelden.

Mayer tok gullet i London for to år siden og tok ledelsen i tikampen etter diskoskonkurransen torsdag. Det var den sjuende av de ti øvelsene. Da det skulle hoppes stav deretter, fikk han imidlertid store problemer.

Franskmannen har slitt med skade og har vært tapet ned mot leggen og ankelen gjennom hele tikampen i Doha. To ganger forsøkte han å sette fart inn mot stavstativet, men begge ganger skar han grimaser og måtte stoppe.

Deretter innså den regjerende mesteren at jakten på et nytt VM-gull var over. Han forlot arenaen i Doha i tårer.