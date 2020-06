Kaggestad om Johaugs løping: – Sats heller på terrengløp

– Dersom Therese Johaugs løp var fantastisk, slik enkelte har uttrykt det, så har ordet «fantastisk» mistet sin betydning. Vi skal huske på at tiden, selv om den var under kvalifiseringsgrensen, var meget ordinær. Det som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm presterte på Bislett, var litt nærmere fantastisk, sier Johan Kaggestad.

Han vet litt om hva han snakker om. Det var han som trente Ingrid Kristiansen da hun satte norsk rekord på 10.000 meter for 34 år siden. Han var også treneren til Grete Waitz. Sammen tok disse to 13 medaljer i EM, VM og OL under hans veiledning.

38. beste i verden

Når Kaggestad snakker om en ordinær tid, så er Johaugs 31.40 fra Bislett torsdag kveld 17 sekunder dårligere enn Karoline Bjerkeli Grøvdals personlige rekord. Det er også 87 sekunder dårligere enn den norske rekorden til Ingrid Kristiansen (30.13,74). Selv om tiden er den beste i verden denne sesongen, så er det knapt løpt 10.000 meter i konkurranse så langt i år. Tiden hennes, 31.40,67, ville holdt til den 38. beste tiden i verden i 2019.

– Hun er i god form, men hun har fortsatt mye å ta igjen på løpeteknikk. Jeg vil heller anbefale henne å satse på terrengløp. Hun kan vinne et EM i den grenen, sier Kaggestad til Aftenposten.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sjanseløs

Therese Johaug er heller ikke klar for en friidrettskarriere. At hun kaster seg med på et og annet stevne med løpesko, handler mest om variasjon i en treningshverdag som har vært lik i mange år.

– Jeg har ingenting å gjøre i et OL eller et VM. Det er så vanvittig høyt nivå på de damene som driver i toppen, at jeg vil være sjanseløs. Jeg er for gammel til det nå. Løpingen er bare en inspirasjon til langrennssatsingen, sa hun etter 25 runder på Bislett torsdag kveld.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kaggestad presiserer at det ikke var noen dårlig prestasjon som Therese Johaug sto for da hun klarte kvalikkravet til 10.000 meter i VM.

– Hun er Norges nest beste på langdistanse nå, sier han.

I Norges Friidrettsforbund har de ingen store forhåpninger til at Therese Johaug skal konvertere fra langrenn til friidrett.

– Hun skal få all den hjelp og støtte som vi kan gi henne i forbindelse med friidrett. Men vi vil ikke legge noe som helst press eller ønske en sterkere satsing på friidrett av henne. Dette styrer hun helt fint selv, sier Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund.