Vil utestenge Russland fra all idrett i fire år

Utvalget som er ledet av briten Jonathan Taylor, mener at Russland har neglisjert dopingreglementet over år, skriver The New York Times.

Det nevnte utvalget har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule dopingen for omverden.

Utvalget mener at Russland har manipulert datamateriale som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

Utvalget har kommet med sin innstilling, og nå er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen på hva som skal skje med russisk idrett på styremøtet i Paris 9. desember.

TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad spår to hektiske uker før Russland-skjebnen skal avgjøres. Han tror det blir mye dragkamp og møtevirksomhet på bakrommet.

– Jeg tipper det blir et skikkelig rabalder og nok en smørje. Det er en voldsom maktkamp mellom WADA og IOC (Den internasjonale olympiske komité). Vi vet jo at IOC er under sterk påvirkning fra Russland, sier Kaggestad.

IOC har halvparten av medlemmene i WADA-styret. Den andre halvdelen er representanter fra statlige myndigheter.

Nøytralt flagg

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland blant annet ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022. De mener at Russland må utestenges fra alle arrangement som har ratifisert WADA-koden, inkludert for eksempel VM i fotball i Qatar i 2022.

I stedet kan enkelte russiske utøvere stille i internasjonale mesterskap under nøytralt flagg, slik det ble praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.

Hvis Russland blir suspendert kan de heller ikke selv arrangere internasjonale mesterskap i fireårsperioden. Offisielle russiske representanter vil ikke være velkomne i internasjonale mesterskap og konkurranser utenfor landets grenser.

I søkelyset

Russland har lenge vært i søkelyset fordi man mener at landets antidopingbyrå (RUSADA) har fusket med utøveres prøveresultater.

WADA har bedt om at disse prøvene ble utlevert, men i september kom det fram at prøvene var manipulerte før de ble avlevert.

Det er derfor landet kan stå foran en historisk hard straff.

WADA bekreftet utvalgets innstilling i en pressemelding sent mandag kveld, men understreket at den endelige avgjørelsen blir fattet på Paris-møtet 9. desember.