Østerrike vil tillate fotball og Formel 1 bak lukkede dører

Det opplyste den østerrikske idrettsministeren Werner Kogler i et intervju onsdag.

Spillerne i den østerrikske toppdivisjonen kunne fra mandag igjen trene, men som i Norge i mindre grupper.

Det er opp til det nasjonale fotballforbundet å komme med en ny terminliste, og Kogler gjorde det klart at spesielle helsehensyn må på plass for at sesongen kan fortsette.

Blant annet må klubber innføre virustester for spillere og trenere kort opp til kampstart.

Kogler henviste også til regler som er foreslått for tysk Bundesliga. Der planlegger man kamper hvor totalt 239 mennesker kan være til stede på lukkede stadioner. Det vil være tillat for utøvere, støtteapparat, journalister og sikkerhetsfolk.

Kogler, som representerer De Grønne, sa også at han ikke har noen planer om hindre VM-runden i formel på Spielberg-banen. Den er planlagt helgen 4.- 5. juli.

Han advarte derimot mot at et Grand Prix-løp omfatter langt flere mennesker enn en fotballkamp, selv uten tilskuere.

Den østerriksk regjeringen gjorde også oppmerksom på at restriksjoner i reisevirksomheten i forbindelse med arrangementet kan skape problemer med å avvikle VM-runden.

– Vi fører for tiden en streng immigrasjonspolitikk i Østerrike, og den vil fortsatt gjelde i tiden fremover, sa Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer.

Mandag kunne over 600 Østerrike toppidrettsutøvere trene igjen. Samtidig varslet landets antidopingbyrå (NADA) at de vil trappe opp dopingkontrollene sine.